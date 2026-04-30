Erika Herrera, presunta responsable del feminicidio de su nuera la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez, será pedida en extradición por las autoridades mexicanas luego de haber sido detenida en Venezuela.

“La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México” Fiscalía CDMX

La Policía Internacional (Interpol) la detuvo en Venezuela tras huir el 15 de abril de la zona de Polanco, CDMX, donde se ubica el domicilio de la familia de su hijo tras presuntamente haber disparado a Carolina Flores Gómez en varias ocasiones.

Actualmente Erika Herrera se encuentra bajo custodia de las autoridades de Venezuela, luego de ser detenida en Caracas.

Fiscalía CDMX y FGR buscan extradición de Erika Herrera

Al darse a conocer el feminicidio de Carolina Flores Gómez, la Fiscalía General de Justicia de CDMX inicialmente se apoyó en la Fiscalía General de la República (FGR) para emitir la ficha roja ante la Interpol.

Ahora, nuevamente será con apoyo de la FGR que se harán las gestiones para formalizar la extradición.

La orden de aprehensión que permitió su captura se emitió el 17 de abril, un día después de que el 16 de abril se presentada la denuncia por el feminicidio ocurrido el 15 de abril.

¿Donde detuvieron a Erika Herrera? Estaba oculta en Caracas

Medios y periodistas de Venezuela reportan que la detención se realizó por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) de Venezuela.

La detención se hizo el lunes 27 de abril en las residencias Parque Alegre que se ubican en una urbanización conocida como El Cigarral, que corresponden al municipio El Hatillo, ubicado en Caracas.

Tras el feminicidio, Erika Herrera viajó de CDMX a Panamá y de ahí a Caracas donde llegó el 16 de abril, a solo un día de los hechos. La denuncia tardía permitió su escape ya que al momento de legar a Venezuela aún no había orden de captura en su contra.