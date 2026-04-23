Conoce a Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, que ocultó su asesinato a manos de su madre.

Erika Guadalupe Herrera Coriant, de 63 años, está prófuga de la justicia por el presunto feminicidio de su nuera Carolina Flores, ex reina de belleza mexicana.

¿Quién es Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, ex reina de belleza?

El nombre de Alejandro Sánchez Herrera se viralizó en las redes sociales tras el feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza que fue localizada sin vida en un departamento de Miguel Hidalgo, CDMX.

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A una semana de su asesinato, las miradas apuntan no solo a la presunta homicida, Erika Guadalupe Herrera.

Sino también hacia Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, quien ocultó el crimen a las autoridades y a la familia de su esposa durante 24 horas.

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, narró en entrevista que Alejandro Sánchez le explicó que retrasó la denuncia para proteger a su hijo.

Alejandro Sánchez le argumentó a su suegra que su prioridad absoluta era el bienestar del menor y que el pánico a perderlo lo paralizó.

Y que si retraso la denuncia no fue para encubrir a su madre, sino no quería que el menor quedara desamparado si él era detenido en ese momento.

¿Cuántos años tiene Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, ex reina de belleza?

No se tiene información sobre la edad de Alejandro Sánchez Herrera.

¿Quién es la esposa de Alejandro Sánchez Herrera?

Alejandro Sánchez Herrera se encontraba casado con la exreina de belleza de 27 años, Carolina Flores.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, ex reina de belleza?

Al no tenerse información sobre su fecha de nacimiento, se desconoce la edad de Alejandro Sánchez Herrera.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, ex reina de belleza?

Alejandro Sánchez Herrera tiene un bebé de apenas ocho meses de edad fruto de su relación con Carolina Flores.

¿Qué estudió Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, ex reina de belleza?

No hay información pública sobre los estudios de Alejandro Sánchez Herrera.

¿En qué ha trabajado Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, ex reina de belleza?

No se tiene información sobre el trabajo de Alejandro Sánchez Herrera.

Esto es lo que se sabe sobre el feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza

Gran conmoción se ha generado por el trágico fallecimiento de Carolina Flores, una ex reina de belleza mexicana de 27 años que fue presuntamente asesinada por su suegra.

La principal sospechosa, Erika Guadalupe Herrera, se encuentra actualmente prófuga de la justicia tras ser captada por cámaras de seguridad disparando contra la joven en su hogar.

El violento incidente, ocurrido en la zona de Polanco, habría sido motivado por conflictos familiares relacionados con el nieto de la agresora.

Alejandro Sánchez es testigo clave y señaló a su propia madre, Erika María Herrera, como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, tras un video que captó el momento de la agresión.

Actualmente, las autoridades de la Ciudad de México investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras la familia de la víctima busca justicia.

El suceso ha conmocionado al público debido a la brutalidad del ataque y al hecho de que un bebé de ocho meses quedó en la orfandad.