En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que Carolina Flores fue asesinada a tiros por su suegra, Erika Herrera.

El metraje de 40 segundos de duración reveló que Erika Herrera entró al departamento de Carolina Flores, la siguió hasta su habitación y le disparó a quemarropa en al menos 6 ocasiones.

De acuerdo con las imágenes, al momento del atentado se encontraban en otra habitación el esposo de Carolina Flores, identificado como Alejandro Herrera, junto a su bebé de ocho meses de edad.

Video revela asesinato de Carolina Flores; su suegra disparó (Tomada de video)

“Eras mío y ella te robó”: video evidenció el asesinato de Carolina Flores a manos de su suegra

El video difundido por el periodista Carlos Jiménez también evidenció la reacción del esposo de Carolina Flores, quien cuestionó “¿Qué has hecho mamá?” tras ver el cuerpo de la mujer en el piso.

"Nada, es que me hizo enojar. No es tu familia, es mía. Tú eras mío y ella te robó" dijo la mujer de 63 años a su hijo Alejandro Herrera, según registró la cámara del hogar.

Desde ese momento, Erika Herrera se encuentra prófuga de la justicia y tiene una orden de aprehensión por homicidio doloso, aunque el caso también se investiga como posible feminicidio.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Alejandro Herrera denunció a su madre un día después del asesinato de Carolina Flores

Un día después del asesinato de Carolina Flores, se reportó que Alejandro Herrera denunció el asesinato ante la Fiscalía Capitalina hasta el día siguiente , lo que ha despertado especulaciones en torno al caso.

En entrevista para medios de espectáculos, la madre de Carolina Flores comentó que Alejandro Herrera le dijo que no denunció el mismo día para proteger a su hijo y no para encubrir a su mamá.

Según aseguró, durante esas horas grabó videos para que los cuidadores de su hijo supieran cómo alimentar al bebé mientras él estuviera detenido haciendo trámites.