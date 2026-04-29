El esposo de Carolina Flores habría planeado su feminicidio junto a su madre Erika Guadalupe Herrera para quedarse con su dinero, así lo afirmaron familiares de la exreina de belleza de Ensenada.

Los tíos de la fallecida revelaron que, días antes del crimen, Carolina Flores obtuvo la resolución del proceso legal por el asesinato de su padre y habría recibido una “buena cantidad” de dinero.

De acuerdo con los familiares, el esposo de Carolina Flores reaccionó “como si se le hubiera caído un plato a la mamá”, por lo que es probable que hubiera planeado el feminicidio junto a Erika Guadalupe.

Rastrean a presunta autora del feminicidio de Carolina Flores tras ubicar taxi por app (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Acusan que esposo de Carolina Flores habría planeado feminicidio junto a Erika Guadalupe Herrera por dinero

Fabián Pasos entrevistó a los presuntos tíos de Carolina Flores, quienes revelaron que la exreina de belleza acaba de recibir una buena cantidad de dinero, lo que sería el móvil del feminicidio.

Los familiares revelaron que el padre de Carolina Flores fue asesinado en 2022 y el caso se resolvió un día antes; Erika Guadalupe Herrera habría acompañado a su nuera a concretar el acuerdo económico.

“Tengo entendido que fue la señora Erika quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles. Ella sabe cuánto dinero recibió Carolina”. Familiares de Carolina Flores

En entrevista, los tíos acusaron que el feminicidio de Carolina Flores fue planeado por su esposo Alejandro y Erika Guadalupe Herrera, pues buscaban quedarse con el dinero que había recibido.

Asimismo, los familiares cuestionaron la reacción del esposo cuando se enteró del feminicidio de Carolina Flores: