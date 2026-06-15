El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que ha realizado más de 200 asambleas informativas tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía de México y de la Transformación.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informa que este fin de semana se llevaron a cabo más de 200 Asambleas Informativas en todo el país, como parte de la estrategia nacional para fortalecer el diálogo con el pueblo de México y defender los principios de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional” Morena

Cabe recordar que ese llamado lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de mayo desde el Monumento a la Revolución ante acciones injerencistas desde el extranjero y al celebrar dos años de haber ganado las elecciones presidenciales.

Morena dijo que se trata de una estrategia implementada por la nueva presidenta nacional, Ariadna Montiel, para dialogar con el pueblo de México.

Morena realizó más de 200 asambleas informativas tras el llamado de Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel (Cortesía)

Morena busca llegar a 2,600 asambleas en defensa de la soberanía en 3 meses

Morena dijo que el plan de Ariadna Montiel tiene la meta de llegar a dos mil 600 asambleas en defensa de la transformación para los meses de junio, julio y agosto.

Estas asambleas buscarán llegar a distintos municipios de los 32 estados del país, donde se buscará fomentar la participación organizada de las y los mexicanos.

En los encuentros ciudadanos han participado legisladoras, legisladores, comités estatales, dirigentes y militantes.

Morena: asambleas buscan combatir desinformación sobre la Transformación

De acuerdo con Morena, uno de los principales objetivos es combatir la desinformación sobre los avances y resultados de la Transformación.

Además, fortalecer la participación ciudadana y en general informar sobre el acontecer nacional e internacional.