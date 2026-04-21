Carolina Flores Gómez, Miss Teen Universe Baja California 2017 fue asesinada en Polanco en la Ciudad de México (CDMX), el pasado 15 de abril de 2026.

Reportes sobre su muerte señalan que la ex reina de belleza fueron por un impacto de bala en la cabeza, al interior de un departamento ubicado en Polanco III Sección en la capital del país.

Su caso ha conmocionado a autoridades y colectivos feministas que piden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigarlo bajo el protocolo de feminicidio y no de homicidio doloso como se inició en un principio su carpeta de investigación.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de ella con datos como:

¿Quién fue?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposo?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién fue Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez fue una ex reina de belleza ganadora del certamen Miss Teen Universe Baja California 2017, quién fue asesinada en la CDMX el pasado 15 de abril en Polanco.

La denuncia de su muerte se dio a conocer un día después de su asesinato con un arma de fuego, y señalan a su suegra como la presunta responsable de los hechos.

Señalan que autoridades capitalinas iniciaron una carpeta de investigación por estos hechos como homicidio doloso y no bajo el protocolo de feminicidio al tratarse de una muerte violenta de una mujer.

Por lo que colectivos feministas y organizaciones civiles piden a la Fiscalía capitalina reclasificar el caso.

¿Cuántos años tenía Carolina Flores Gómez?

Se sabe que Carolina Flores Gómez nació un 4 de abril de 1999, por lo que hasta el 15 del mismo mes, ella ya había cumplido los 27 años de edad en este 2026.

¿Cuál era su signo zodiacal Carolina Flores Gómez?

Al conocer la fecha de nacimiento de Carolina Flores Gómez como un 4 de abril, se puede determinar que su signo zodiacal era Aries.

¿Tenía esposo Carolina Flores Gómez?

Con información del mismo caso del asesinato de Carolina Flores Gómez, tenía una pareja sentimental identificada como Alejandro, quién había denunciado su muerte ante las autoridades de la CDMX.

¿Tenía hijos Carolina Flores Gómez?

No hay reportes públicos que indiquen que Carolina Flores Gómez tenía hijos.

¿Qué estudió Carolina Flores Gómez?

Existen reportes de que Carolina Flores Gómez realizó sus estudios básicos y medios en Ensenada, asistiendo al Colegio El Tesoro del Saber y a la Preparatoria Benito Juárez.

Aunque por el momento se desconoce si tenía formación universitaria.

¿En qué trabajó Carolina Flores Gómez?

Se le reconoce a Carolina Flores Gómez de manera pública al ser ganadora del certamen de belleza de Miss Teen Universe Baja California, representando a su estado a nivel nacional en 2017.

Aunque permaneció como una figura pública en Ensenada, Baja California donde era originaria se desconoce en qué otro ramo profesional pudo desarrollarse.