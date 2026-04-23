Erika Herrera es señalada como la presunta autora material del feminicidio de su nuera Carolina Flores, ex reina de belleza mexicana.

Tras la filtración de un video donde se escuchan las detonaciones y una breve confesión, Erika Herrera está prófuga de la justicia.

¿Quién es Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

Erika Guadalupe Herrera Coriant es identificada como la asesina de Carolina Flores.

Carolina Flores Gómez, Miss Teen Universe Baja California 2017 (Especial)

Este caso no solo apunta a la presunta agresora, la suegra de la víctima Erika Herrera, sino también a Alejandro Sánchez, esposo de la joven, quien esperó 24 horas antes de acudir a las autoridades.

Según primeros reportes, el ataque se derivó de una disputa familiar porque Carolina supuestamente impedía que la abuela conviviera con su nieta o nieto.

De acuerdo con algunos reportes, Erika Herrera tiene un historial ligado a la vida pública y política de Baja California.

¿Cuántos años tiene Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

Erika Guadalupe Herrera Coriant tiene 63 años de edad.

¿Quién es el esposo de Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

No se tiene información sobre el esposo de Erika Herrera.

¿Qué signo zodiacal es Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

No hay información especifica sobre la fecha de nacimiento de Erika María Herrera, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

Se sabe que Erika Herrera es madre de Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores.

Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores (Tomada de video)

¿Qué estudió Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

No se tiene información sobre los estudios de Erika Herrera.

¿En qué ha trabajado Erika Herrera, autora del feminicidio de Carolina Flores?

De acuerdo con los registros electorales, Carolina Flores tuvo una participación activa en la política local hace casi una década.

En el año 2016, Carolina Flores se postuló como candidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California.

Esto es lo que se sabe del feminicidio de Carolina Flores

Carolina Flores, una ex reina de belleza de 27 años fue asesinada el 15 de abril dentro de un departamento de Polanco, Ciudad de México.

La principal sospechosa es Erika Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, quien se encuentra actualmente prófuga de la justicia tras ser captada por cámaras de seguridad disparando contra la joven en su hogar.

El video difundido en redes muestra que la víctima se dirige a una habitación, seguida de su suegra.

Fuera del campo de la cámara, se escucha una detonación y el grito de la ex reina de belleza, para luego escuchar otras detonaciones.

Tras los disparos, Alejandro Sánchez acude al cuarto con su bebé en brazos y le cuestiona a su madre sobre los hechos y ella se limita a decir: “nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

Un punto central de la investigación es la denuncia tardía de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, quien esperó un día entero para informar el suceso.

El argumento que dio el esposo de la víctima sobre haber presentado la denuncia al día siguiente fue que supuestamente priorizó el bienestar de su hija de ocho meses.

Actualmente, las autoridades de la Ciudad de México investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras la familia de la víctima busca justicia.