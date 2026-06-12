Baltazar Díaz Vega, conocido como ‘El Balta’, fue un personaje ligado a los inicios del narcotráfico en el estado de Sinaloa, México; específicamente con el Mayo Zambada, por lo que te damos detalles de quién fue como:

¿Quién fue Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

¿Qué edad tenía Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

¿Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada, tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

¿Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada tenía hijos?

¿Qué estudió Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

¿En qué trabajó Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

¿Quién fue Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

Baltazar Díaz Vega, conocido como “El Balta”, fue un narcotraficante, ganadero y empresario originario de Sinaloa, originario del rancho El Sapote (o El Zapote), municipio de Badiraguato.

y es recordado por haber sido uno de los primeros y más cercanos socios de Ismael “Mayo” Zambada García durante los inicios de lo que después se convertiría en el Cártel de Sinaloa.

Además de su relación criminal, ambas familias se unieron por vínculos familiares cuando un hijo de Díaz Vega se casó con una hija de Zambada, convirtiéndose en consuegros.

Se dedicaba al narcotráfico, principalmente cocaína, pero también era empresario y ganadero con una importante fortuna.

Su figura se popularizó en la cultura mexicana gracias al narcocorrido “Se les peló Baltazar”, que relata una de sus fugas o liberaciones de la justicia; fue asesinado en la Ciudad de México en enero de 1995.

Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada (Especial )

¿A qué edad murió Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’ nació el 6 de enero de 1951 y en el momento de su detención reportada en 1991, tenía alrededor de 40 años.

Murió en 1995, por lo que tenía aproximadamente 44 años al momento de su muerte.

¿Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, tenía esposa?

No se encontraron registros públicos confiables que identifiquen a una esposa de Baltazar Díaz Vega ni detalles biográficos verificables sobre su matrimonio; No obstante, se sabe que formó una familia; su hijo mayor que se casó con una hija de El Mayo Zambada.

Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada (Especial )

¿Qué signo zodiacal era Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

Nacido el 6 de enero, el signo zodiacal de Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada era Capricornio.

¿Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’ tenía hijos?

Sí, tuvo varios hijos. Entre ellos destacan:

José Porfirio Díaz Medina “El Pío”

Javier Alonso Díaz Medina “El Javi”

Este último casado con una hija de El Mayo Zambada, María Teresa Zambada Niebla, fortaleciendo los lazos familiares entre ambas familias.

Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada (Especial )

¿Qué estudió Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

No existen registros públicos verificables sobre estudios profesionales o formación académica de Baltazar Díaz Vega. Las referencias biográficas disponibles no mencionan escuelas, universidades ni grados académicos.

Provenía de un contexto rural en Badiraguato y se dedicó tempranamente a actividades ganaderas y empresariales junto con el narcotráfico.

Cabe recordar que en la época y el contexto rural de Sinaloa en el que se criaron los primeros capos del narcotráfico, la educación formal solía ser muy limitada, y la mayoría se involucraba a temprana edad en actividades del campo o el comercio informal.

Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada (Especial )

¿En qué trabajó Baltazar Díaz Vega ‘El Balta’, primer socio de El Mayo Zambada?

Además de sus actividades relacionadas con el narcotráfico, Baltazar Díaz Vega se dedicó a la ganadería y era conocido por la crianza de caballos pura sangre. Las fuentes también lo describen como empresario y ganadero, actividades con las que justificaba parte de su patrimonio.

Según la información disponible, Baltazar Díaz Vega desarrolló gran parte de su vida en el ámbito rural de Sinaloa, donde combinó la ganadería con negocios que le permitieron acumular una importante fortuna con inversiones en ranchos, cría de caballos de pura sangre y propiedades.

Se dedicó principalmente al narcotráfico siendo el operador financiero y socio en el trasiego de cocaína del Mayo Zambada, por lo que su fortuna provenía tanto de actividades ilícitas como legales.

De acuerdo con los datos de su memorial fúnebre, su historial delictivo concluyó en marzo de 1995, cuando falleció tras una balacera en la que se enfrentó y mató a dos policías judiciales.

Actualmente, sus restos descansan en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa, un cementerio conocido por albergar lujosas capillas y tumbas de personajes de la historia del narcotráfico mexicano.