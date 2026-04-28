La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) ubicó el taxi por app que trasladó a la presunta autora del feminicidio de Carolina Flores luego de cometer el delito.

De acuerdo con los reporte, la Fiscalía CDMX dio con el chofer del taxi que pidió Erika Guadalupe Herrera en Polanco tras dispararle a la esposa de su hijo.

Interrogan a chofer de taxi por app que usó la presunta feminicida de Carolina Flores

A casi 2 semanas del feminicidio de Carolina Flores, la Fiscalía CDMX identificó al chofer del taxi por app que brindó un servicio a la presunta feminicida.

Mediante un rastreo con cámaras de seguridad para ubicar a la presunta autora del feminicidio, se logró ubicar e interrogar al chofer quien, según Carlos Jiménez, ya contó a dónde llevó a la señora “con todo y sus maletas”.

El rastreo de la presunta autora del feminicidio de Carolina Flores continúa con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), asó como por la Policía de Investigación (PDI).

Suegra de Carolina Flores viajó a CDMX para matarla

Por otra parte, el periodista reveló que se conoce que Erika Guadalupe Herrera viajó de Ensenada a la CDMX con el único objetivo de matar a Carolina Flores.

Asimismo, compartió que Alejandro Sanchez Herrera, esposo de Carolina e hijo de Erika, confesó que su mamá tomó sus maletas y pidió un taxi para irse después de matar a su esposa.

La presunta autora del feminicidio de Carolina Flores tenía problemas con su nuera, lo que provocó que se mudaran de Ensenada a la CDMX; por ello, la acusó de “robarle el amor de su hijo”.

Luego, el enojo de su suegra creció hasta afirmar que Carolina Flores le quería quitar “el amor de su nieto”, un bebé de 8 meses de edad.

Hasta el momento no hay ningún detenido relacionado con el feminicidio de Carolina Flores.