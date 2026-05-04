La difusión de supuestas cartas de Erika Guadalupe Herrera ha agregado nuevos elementos al caso del feminicidio de Carolina Flores, aunque su autenticidad no ha sido confirmada.

Estos textos fueron dados a conocer por la comunicadora Jostin Montilla en redes sociales, quien aseguró que provienen del teléfono móvil de la presunta agresora.

Sin embargo, autoridades de México y Venezuela no han validado oficialmente este material, por lo que se mantiene como información no confirmada dentro de la investigación en curso.

Cartas atribuidas a Erika Herrera describen conflicto familiar previo al feminicidio

De acuerdo con lo difundido, las cartas habrían sido escritas un día después del crimen y estaban almacenadas en notas dentro del teléfono de Herrera.

En los textos, la mujer describe tensiones con Carolina Flores, señalando sentirse desplazada dentro del entorno familiar y relatando conflictos previos al ataque.

También se menciona que justificó el uso del arma, asegurando que no planeaba disparar y que el hecho ocurrió de manera impulsiva.

Las publicaciones indican que los documentos fueron adaptados para evitar mostrar el material original, lo que añade incertidumbre sobre su contenido completo.

Entre el material supestamente recuperado del teléfono se revisó también el historial de búsquedas de Herrera en Google, donde se muestra que días antes del ataque bucó vuelos de México a Barcelona con escalas en Panamá o Venezuela.

Erika Herrera negó el feminicidio de Carolina Flores (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Cronología del crimen y huida de Erika Herrera tras el feminicidio

Las investigaciones señalan que Herrera permaneció menos de 30 minutos en el departamento donde ocurrió el ataque, antes de cometer el feminicidio de Carolina Flores.

De acuerdo con reportes, llegó al inmueble alrededor de las 10:55 horas y habría disparado contra la víctima cerca de las 11:24.

Minutos después, aproximadamente a las 11:45, salió del lugar con maletas, sin que se reportara intervención para impedir su huida.

El crimen ocurrió el 15 de abril en la Ciudad de México, donde la víctima, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio.

Un día después, el 16 de abril, Herrera viajó hacia Venezuela con escala en Panamá, donde permaneció hasta su detención posterior.

Actualmente, autoridades mexicanas iniciaron el proceso de extradición, aunque se prevé que el procedimiento pueda prolongarse durante meses debido a trámites legales.

El caso continúa bajo investigación, mientras surgen versiones no confirmadas que amplían la narrativa pública sobre el feminicidio de Carolina Flores.