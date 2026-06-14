Claudia Sheinbaum realizó una visita sorpresiva a San Luis Potosí este domingo 14 de junio de 2026, donde entregó personalmente los boletos ganadores del Futsal Mundialito Social IMSS 2026.

La presidenta de México realizó la visita como parte de una agenda privada por San Luis Potosí y tras presuntamente cancelar actividades en Zacatecas.

Los equipos de las Leonas de la Universidad Politécnica y Los Tuneros recibieron sus entradas para asistir a un partido del Mundial 2026, en medio de la fiebre futbolera que vive México.

La presidenta de México destacó la importancia de acercar el deporte a la juventud y fortalecer la participación social.

Sheinbaum visita San Luis Potosí y entrega boletos del Futsal Mundialito Social IMSS 2026

La agenda habitual de Claudia Sheinbaum en donde visita distintos estados de la República Mexicano, la llevó de sorpresa a San Luis Potosí para darle alegría a un las Leonas de la Universidad Politécnica y a Los Tuneros.

La entrega de boletos y playeras de la Selección Mexicana, estuvo acompañada del gobernador Ricardo Gallardo, así como el secretario del IMSS, Zoé Robledo.

En esta visita sorpresa realizada en la colonia Tierra Blanca, en la capital de San Luis Potosí, se informó que el grupo politécnico fueron subcampeonas del torneo femenil nacional del Futsal Mundialito Social IMSS 2026, por lo que sus boletos fueron para asistir al partido Suecia vs Túnez que se jugará en el Estadio Monterrey.

Por otra parte, Los Tuneros fueron campeones nacionales del torneo, por lo que recibieron boletos para ir al partido de Corea del Sur vs Sudáfrica en Monterrey.

Sheinbaum realiza visita sorpresa a San Luis Potosí (Cortesía)

Por otra parte, se detalló que la presidenta de México también entregó reconocimientos al equipo T1 de San Luis Potosí, que es integrado por niños, niñas y jóvenes con síndrome de down.

Sheinbaum realiza visita sorpresa a San Luis Potosí (Cortesía)

Sheinbaum realiza visita sorpresa a San Luis Potosí (Cortesía)

Sheinbaum realiza visita sorpresa a San Luis Potosí (Cortesía)

Visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí habría sido en sustitución al estado de Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió sorpresivamente a San Luis Potosí a entregar boletos a ganadores del Futsal Mundialito Social IMSS 2026. Esto en sustitución, presuntamente, de su visita a Zacatecas.

Aunque las actividades presidenciales de Sheinbaum de hoy no fueron informadas en la agenda pública, se dijo que presuntamente iría a Zacatecas.

Sin embargo, la visita de la mandataria habría sido cancelada tras movilizaciones del magisterio en busca de que escuchara sus demandas.

Ante ello, el equipo presidencial habría decidido la visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí, para la entrega de boletos a ganadores del Futsal Mundialito Social IMSS 2026, así como la inauguración de una cancha de futbol en el estado.