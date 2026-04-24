La Fiscalía de la Ciudad de México activó una alerta migratoria contra Erika Guadalupe Herrera Coriant, presunta autora del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada el 15 de abril de 2026 en Polanco.

Erika María Guadalupe Herrera Coriant permanece prófuga mientras la Policía de Investigación rastrea su paradero en dos ubicaciones.

La orden de aprehensión se obtuvo tras integrar videos y la declaración de Alejandro Sánchez Herrera, esposo de la víctima, quien identificó a su madre como responsable de los disparos.

La madre de Carolina Flores exige justicia y pide su entrega.

Hay alerta migratoria contra Erika Guadalupe Herrera, presunta feminicida de Carolina Flores

El reportero Antonio Nieto informó que hay una alerta migratoria contra Erika Guadalupe Herrera Coriant, acusada del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reportero, la Policía de Investigación de la CDMX está en búsqueda de Erika Guadalupe Herrera Coriant, hasta el momento la han rastreado en dos ubicaciones.

Activan alerta migratoria contra presunta autora del feminicidio de Carolina Flores (@siete_letras / X )

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) obtuvo una orden de aprehensión en contra de la Erika Guadalupe Herrera Coriant por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en contra de Carolina Flores.

Esta orden ocurre después de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron videos e integraron la declaración de Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, como parte de la carpeta de investigación.

Alejandro Sánchez Herrera indicó que su madre, Erika Guadalupe Herrera Corian, disparó un arma calibre .9 milímetros en el interior del domicilio debido a conflictos previos entre ambas.

Esto es lo que se sabe sobre el feminicidio de Carolina Flores

Fue el pasado 15 de abril, sobre las 11:30 de la mañana, que Carolina Flores fue asesinada dentro de su departamento en Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX.

Un video mostraría que Erika Guadalupe Herrera Coriant N disparó en repetidas ocasiones contra su nuera.

Además, Alejandro N identificó a su propia madre como la autora de los disparos.

Las autoridades también investigan a Alejandro N, luego de que a pesar de que estuvo presente en el momento del feminicidio no lo denunció hasta un día después.

Alejandro N justificó sus acciones señalando que todo lo hizo por el bienestar de su bebé, pero este tiempo le habría ayudado a Erika Guadalupe Herrera Coriant N para escapar.

Los exámenes de la necropsia revelaron que la víctima presentaba 12 lesiones: seis en la cabeza y seis en el tórax.

La madre de la víctima ha hecho un llamado público exigiendo justicia y pidiendo a la agresora que se entregue.