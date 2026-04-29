Interpol emitió la ficha roja de búsqueda contra Erika Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, por su presunto feminicidio.

Acorde con el documento, cualquier información sobre el paradero de Erika María debe ser comunicada de manera inmediata a las autoridades locales o a la Interpol.

La ficha roja de la Interpol señala la probable participación de Erika Guadalupe Herrera en el delito de feminicidio, ocurrido el pasado 15 de abril en Polanco, Ciudad de México.

El reciente lunes 27 de abril, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol su participación derivado de las imágenes que probarían que asesinó a Carolina Flores.

Ficha roja de la Interpol contra Erika Guadalupe Herrera (Interpol)

Interpol emite ficha roja de Erika Guadalupe, suegra de Carolina Flores

Asimismo, la ficha roja de la Interpol describe a Erika Guadalupe Herrera, para su búsqueda y localización en 196 países por su participación en el feminicidio de Carolina Flores:

Ojos café oscuro

Cabello castaño claro

Tez Morena

1.60 cm aproximadamente de altura

La ficha roja de la Interpol también comparte su nacionalidad (mexicana) y una fotografía que se presume reciente de Erika Guadalupe Herrera.

De momento, el hijo de Erika Guadalupe Herrera y viudo de Carolina Flores, Alejandro Sánchez, no se ha pronunciado sobre la ficha roja de la presunta feminicida.

Erika, suegra de Carolina Flores (Especial)

Erika Guadalupe Herrera: lo que se sabe de su paradero tras feminicidio de Carolina Flores

El último paradero conocido de Erika Herrera es el departamento en el que vivía Carolina Flores con su esposo, al cual llegó ese mismo 15 de abril para presuntamente, cometer el delito.

La FGR y declaraciones de Alejandro Sánchez Herrera señalaron que Erika Guadalupe Herrera huyó en un taxi por aplicación tras el feminicidio.

Erika Guadalupe Herrera es buscada en su natal Baja California, aunque también se ha señalado la probabilidad de que huyera del país.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio con el conductor quien reveló el punto exacto en que descendió, asimismo, las cámaras del C5 capturaron la ruta que llevó.