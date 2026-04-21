El jueves 16 de abril, autoridades de la CDMX fueron alertadas por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California que fue encontrada en un departamento en Polanco.

El caso ha desatado sospechas sobre la posible participación de la suegra de la joven, pues hay distintos elementos que apuntan a que pudo estar implicada en el feminicidio.

Asimismo, hay otros puntos clave confirmados por las autoridades que refuerzan las líneas de investigación y que sugieren que el esposo de la víctima también tuvo alguna participación.

Las claves del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX ha informado diversos detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores, mismos que apuntan a algunas hipótesis sobre lo que habría ocurrido.

Los puntos clave por los que se mantienen las líneas de investigación sobre la presunta responsabilidad del esposo de Carolina Flores y su suegra, son los siguientes:

La suegra, de nombre Erika María, estaba en el departamento junto con su hijo Alejandro cuando ocurrió el crimen

Alejandro acudió a denunciar los hechos Ministerio Público hasta el día siguiente de la muerte de Carolina Flores

El guardia del edificio donde se cometió el feminicidio declaró que no oyó disparos ni ruidos extraños

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta como homicidio doloso y no feminicidio

Erika María, suegra de la víctima, tendría conexiones políticas en Ensenada

Asesinan en Polanco a Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Suegra de Carolina Flores bajo sospecha por el feminicidio

La investigación alrededor del feminicidio de Carolina Flores apunta a un entorno familiar agravado que habría derivado en un ataque contra la joven de 27 años de edad.

Sobre ello, versiones afirma que Alejandro habría acusado directamente a su madre de haber disparado, lo que podría convertir a la suegra en la principal sospechosa del crimen.

Asimismo, el retraso en la denuncia y la supuesta ausencia de detonaciones en el edificio, alimentan las dudas y apuntan a un posible encubrimiento que no ha sido aclarado.

En tanto, dado que la Fiscalía abrió la carpeta como homicidio doloso, colectivos se han pronunciado a favor de que se revise bajo el tipo penal de feminicidio.