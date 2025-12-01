El proceso para elegir al nuevo o nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa y la inscripción que se abrió del viernes 28 al domingo 30 de noviembre acumuló 43 aspirantes para sustituir a Alejandro Gertz Manero.

Esta es la lista completa filtrada por diversos periodistas y medios de comunicación:

  1. Félix Roel Herrera Antonio
  2. José de Jesús Ruiz Munilla
  3. Carlos Higinio Lledias Saavedra
  4. Gregorio Apreza Herrera
  5. Richard Urbina Vega
  6. Alfredo Méndez Ortiz
  7. Jorge Nader Kuri
  8. Roberto Bonifacio Mazón García
  9. Aureliano José Cruz
  10. Eric Felipe Avelino Jaramillo González
  11. Omar Isidro Vicente
  12. Luis Manuel Pérez de Acha
  13. Víctor Hugo Galicia Sánchez
  14. Carlos Emigdio Arozqueta Solís
  15. Daniel Quirarte Fonseca
  16. Leopoldo Burruel Huerta
  17. Ricardo Peralta Saucedo
  18. Gerardo Márquez Guevara
  19. Luz María Zarza Delgado
  20. Alfredo Barrera Flores
  21. Maribel Bojórges Beltrán
  22. José Inés Betancourt Salgado
  23. Sandra Luz González Mogollón
  24. Juan Manuel Crisanto Campos
  25. Edgardo Josué Guzmán Espíndola
  26. Iván Rivera Mendiola
  27. Rubén Barragán Tejeda
  28. César Mario Gutiérrez Priego
  29. Miguel Manuel Ramírez Mandujano
  30. Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
  31. Ernestina Godoy Ramos
  32. Hamlet García Almaguer
  33. Arturo Altamirano González
  34. Olimpia Griselda Puente Pineda
  35. Enrique Díaz Contreras
  36. Mirna Lucía Grande Hernández
  37. Alan Joseph Colín Perea
  38. Israel Arteaga Monroy
  39. Juan Carlos Ortiz Gausín
  40. Tulio Aurelio Rangel
  41. Juan Adrián Guerrero Luna
  42. David Borja Padilla
  43. Miguel Nava Alvarado

Entre los nombres están algunos ya conocidos como el de Ernestina Godoy, actual fiscal provisional en la FGR; Ricardo Peralta Saucedo, morenista que fue subsecretario de Gobernación en el sexenio anterior; Hamlet García Almaguer, quien anteriormente se ha desempeñado como consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); entre otros.

¿Qué sigue en el proceso para elegir titular de la FGR?

De la lista de 43 inscritos, el Senado deberá elaborar una selección de 10 perfiles la cual enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De ese listado, la titular del Ejecutivo seleccionará una terna que regresará a la Cámara de Senadores para su análisis.

Como parte del análisis, los y las aspirantes deberán hacer una comparecencia en comisiones del Senado.

Posteriormente se deberá convocar a una votación en el Pleno y la persona elegida deberá tener el respaldo de dos terceras partes de los votos.

¿Qué pasará con Ernestina Godoy, actual fiscal provisional en la FGR?

Cabe recordar que en enero del 2024 el Congreso de la CDMX rechazó ratificar a Ernestina Godoy como fiscal capitalina para un segundo periodo.

Actualmente, necesitará las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes para que pase de fiscal provisional a oficialmente titular de la FGR.