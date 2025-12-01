El proceso para elegir al nuevo o nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa y la inscripción que se abrió del viernes 28 al domingo 30 de noviembre acumuló 43 aspirantes para sustituir a Alejandro Gertz Manero.

Esta es la lista completa filtrada por diversos periodistas y medios de comunicación:

Félix Roel Herrera Antonio José de Jesús Ruiz Munilla Carlos Higinio Lledias Saavedra Gregorio Apreza Herrera Richard Urbina Vega Alfredo Méndez Ortiz Jorge Nader Kuri Roberto Bonifacio Mazón García Aureliano José Cruz Eric Felipe Avelino Jaramillo González Omar Isidro Vicente Luis Manuel Pérez de Acha Víctor Hugo Galicia Sánchez Carlos Emigdio Arozqueta Solís Daniel Quirarte Fonseca Leopoldo Burruel Huerta Ricardo Peralta Saucedo Gerardo Márquez Guevara Luz María Zarza Delgado Alfredo Barrera Flores Maribel Bojórges Beltrán José Inés Betancourt Salgado Sandra Luz González Mogollón Juan Manuel Crisanto Campos Edgardo Josué Guzmán Espíndola Iván Rivera Mendiola Rubén Barragán Tejeda César Mario Gutiérrez Priego Miguel Manuel Ramírez Mandujano Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez Ernestina Godoy Ramos Hamlet García Almaguer Arturo Altamirano González Olimpia Griselda Puente Pineda Enrique Díaz Contreras Mirna Lucía Grande Hernández Alan Joseph Colín Perea Israel Arteaga Monroy Juan Carlos Ortiz Gausín Tulio Aurelio Rangel Juan Adrián Guerrero Luna David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

Entre los nombres están algunos ya conocidos como el de Ernestina Godoy, actual fiscal provisional en la FGR; Ricardo Peralta Saucedo, morenista que fue subsecretario de Gobernación en el sexenio anterior; Hamlet García Almaguer, quien anteriormente se ha desempeñado como consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); entre otros.

¿Qué sigue en el proceso para elegir titular de la FGR?

De la lista de 43 inscritos, el Senado deberá elaborar una selección de 10 perfiles la cual enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De ese listado, la titular del Ejecutivo seleccionará una terna que regresará a la Cámara de Senadores para su análisis.

Como parte del análisis, los y las aspirantes deberán hacer una comparecencia en comisiones del Senado.

Posteriormente se deberá convocar a una votación en el Pleno y la persona elegida deberá tener el respaldo de dos terceras partes de los votos.

¿Qué pasará con Ernestina Godoy, actual fiscal provisional en la FGR?

Cabe recordar que en enero del 2024 el Congreso de la CDMX rechazó ratificar a Ernestina Godoy como fiscal capitalina para un segundo periodo.

Actualmente, necesitará las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes para que pase de fiscal provisional a oficialmente titular de la FGR.