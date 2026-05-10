La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo Soto, señalado como presunto líder de Los Soto Jiménez, grupo delictivo investigado por fraudes relacionados con la compraventa de vehículos de alta gama.

Guillermo Soto fue detenido el pasado 30 de abril de 2026 y, de acuerdo con las autoridades, encabezaría una organización con operaciones en diversos estados del país, entre ellos:

Nuevo León

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Así operaba el presunto líder de Los Soto Jiménez para cometer fraude en venta de vehículos

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la CDMX, las autoridades lograron establecer que Guillermo Soto presumía un alto poder adquisitivo en redes sociales, donde presuntamente contactaba a posibles víctimas para generar confianza y facilitar las conductas delictivas.

Las indagatorias apuntan a que integrantes de Los Soto Jiménez simulaban operaciones de compraventa mediante comprobantes bancarios falsos o depósitos que posteriormente eran cancelados, con el objetivo de apoderarse de vehículos de lujo.

Guillermo Soto detenido (@GabSeguridadMX/X)

Según la investigación, el 17 de julio de 2020, Guillermo Soto contactó a una persona interesada en vender su automóvil, bajo la supuesta intención de adquirirlo.

Durante la transacción, presuntamente entregó un cheque sin fondos para aparentar el pago.

Una vez que obtuvo la unidad y la documentación correspondiente, el depósito fue cancelado, por lo que habría tomado posesión del vehículo sin cubrir el monto acordado.

Tras la denuncia, la Policía de Investigación (PDI) inició labores de búsqueda mediante rastreo de datos en registros públicos y análisis de imágenes captadas por cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Como resultado de estas diligencias y mediante un operativo coordinado, el imputado fue localizado y detenido el pasado 30 de abril en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Distintas corporaciones de seguridad participaron:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

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Dan prisión preventiva a Guillermo Soto, presunto líder de Los Soto Jiménez

Luego de la detención de Guillermo Soto, durante una audiencia celebrada el 1 de mayo, el agente del Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia.

Con estos elementos, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de asociación delictuosa.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.