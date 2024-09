En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 12 de septiembre se da respuesta a nuevas y próximas decisiones de Claudia Sheinbaum en su gobierno, así como los retos a resolver.

Para la edición de hoy, Federico Arreola subrayó la dificultades que traerá el implemetar la reforma al Poder Judicial durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Igualmente, en el ClaudiaMetrics destacó la importancia que tiene el que Claudia Sheinbaum y su equipo se asesoren de personas que conozcan de derecho, inclsuive de funcionarios de la SCJN.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales , además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

En el ClaudiaMetrics de hoy 12 de septiembre, Federico Arreola señaló que implementar la reforma al Poder Judicial sin generar más turbulencias será un gran reto para la presidenta electa, su secretaria de Gobernación y su consejera jurídica.

Y es que, de acuerdo con el columnista, “ hay varios problemas para implementar la reforma al Poder Judicial” y algunos de los más importantes están relacionados con la atención a víctimas y sentencias.

De acuerdo con Arreola, la justicia será más lenta si cambia toda la judicatura o, al menos, la mitad de quienes integran el poder judicial, pues los nuevos perfiles llegarán a sus cargos sin tener la menor idea acerca de numerosos asuntos que no se han resuelto, por lo que todavía habrá más retrasos.

El segundo problema será hacer del tribunal de disciplina una simple y sencilla opción institucional para que la gente, si no se siente atendida en la judicatura, emprenda aciones más radicales para defenderse, y no una Santa Inquisición.

El tercer y muy anunciado problema será la votación popular para elegir personas juzgadoras, ya que en palabras de Federico Arreola, “no será fácil elegir en las urnas a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras”.

Esto debido al número de juzgadores a elegir, pues “serán demasiadas las candidaturas y las boletas podrían ser muy complejas”, por lo que el INE tendrá que resolver dicho rompecabezas.

Mientras que será responsabilidad de Claudia Sheinbaum que esa elección, única en el mundo, sea concurrida y, por lo tanto, muy democrática, de lo contrario sería mejor buscar otras opciones de designación.

En el ClaudiaMetrics de hoy 12 de septiembre, Federico Arreola aseguró que no es una tarea fácil el implementar la reforma al Poder Judicial, no obstante, Claudia Sheinbaum deberá intentar resolverla desde el día uno de su gobierno.

Y aunque señaló que la presidenta electa tiene buen equipo, recomendó que “ojalá se asesore de gente externa a su gobierno que conoce de derecho”, y puso como opción a personas que estén en funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pues aunque no le dieron la razón a la 4T, “saben de leyes y su aplicación” aseguró Federico Arreola en el ClaudiaMetrics de hoy 12 de septiembre.

“Tiene buen equipo. Ojalá se asesore de gente externa a su gobierno que conoce de derecho, inclusive de personas actualmente en funciones en la SCJN, que quizá no le dieron la razón a la 4T, pero que saben de leyes y su aplicación —quizá, por respeto a la legislación no le dieron la razón a la 4T, lo que no es ni puede ser un pecado: el pecado es siempre estar de acuerdo porque la unanimidad espanta a las libertades”.

Federico Arreola