La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Gobierno de México, impuso multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos respecto a facilitar acciones de lavado de dinero para el narcotráfico.

La CNBV precisó en su registro de sanciones que, en junio de 2025, se aplicaron un total de 53 multas a los 3 intermediarios, las cuales están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero.

Previo al anuncio de la CNBV, el 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó sobre la emisión de órdenes para identificar a tres instituciones financieras con sede en México, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero.

En este sentido, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a los siguientes 3 bancos de ser “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides":

Hoy martes 15 de julio, la CNBV informó sobre la imposición de 53 multas por un valor de 185 millones de pesos en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el desglose que presentó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dichas multas fueron aplicadas de la siguiente manera:

Cabe recordar que, luego de las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero para el narcotráfico, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa publicaron comunicados con los que rechazaron estas afirmaciones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió en su conferencia mañanera del 26 de junio;“no hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, expresó la mandataria.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.

Claudia Sheinbaum