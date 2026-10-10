Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tomó protesta a sus 17 coordinadores durante el Consejo Nacional, llevado a cabo en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México:

En su VIII Consejo Nacional Ordinario de Morena, la dirigencia del partido también pidió a sus aliados del PT y PVEM conservar tal cual la alianza electoral de cara a las elecciones del 2027.

Alfonso Durazo llama a permanecer en unidad rumbo a las elecciones 2027

El su mensaje inicial, el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llamó a todos los partidos de la alianza a participar en un diálogo común para diluir diferencias.

“Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimir las diferencias en una mesa de negociación. Los partidos aliados han sido factor fundamental, han sido necesarios para consolidar el segundo piso de la Cuarta transformación” Alfonso Durazo

Alfonso Durazo admitió que los nombramientos provocaron inconformidades; sin embargo, sostuvo que esas diferencias forman parte de la dinámica democrática del movimiento.

Asimismo, señaló que los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo y el trabajo conjunto para evitar fracturas que puedan afectar el fortalecimiento de la 4T de cara a los próximos procesos electorales.

Morena toma protesta a sus 17 coordinadores (Morena )

Ariadna Montiel pide no olvidarse de servir al pueblo

Por su parte, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, indicó la continuidad de la Cuarta Transformación convoca a construir acuerdos con otras fuerzas políticas.

Asimismo, hizo un llamado a los 17 coordinadores estatales a no olvidar que su designación siempre debe responder a los intereses del pueblo, nunca a las aspiraciones personales.