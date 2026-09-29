Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones explicó cómo funcionaron las encuestas de Morena y las encuestas espejo rumbo a las elecciones 2027.

En conferencia de prensa Citlalli Hernández reconoció que este proceso de la elección de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación fue cuidado tanto por el partido como por las casas encuestadoras.

“De tal manera que hace que sea un proceso largo, pero cuidado” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

Así se eligen a los aspirantes de las encuestas de Morena, PVEM y PT revela Citlalli Hernández

Desde la Comisión Nacional de Elecciones se lanza una convocatoria de la que 300 personas se registraron a quienes se evaluaron que cumplieran con todos los requisitos, revela Citlalli Hernández.

Con esto el compromiso del partido ha sido cuidar las reglas, el proceso y garantizar que el método del estatuto que es el consenso o la encuesta sea el que se aplicará para la definición de las coordinaciones, señaló Citlalli Hernández.

Además, Hernández asegura que las y los aspirantes aceptaron el compromiso de someterse a la encuesta aceptando los resultados, después de conocerla rumbo a las elecciones 2027.

Una vez que se tenían a los aspirantes que cumplían con los requisitos correspondientes, Citlalli Hernández señaló que sus nombres se enviaban a la Comisión de Encuestas de Morena.

A la par el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) podía proponer a una persona y metodológicamente se podían sacar a 6 perfiles de los que se preguntaban en vivienda, lo que dio como resultado:

4 perfiles de Morena

1 de PT

1 del PVEM

Así funcionaron las encuestas espejo de Morena

Para tener una mayor certeza de las y los aspirantes se realizaron encuestas espejo con el apoyo de casas encuestadoras.

“A raíz de eso, nuestro estatuto, nuestra convocatoria establece que la Comisión de Encuestas de Morena realiza esa encuesta y para mayor certeza de las y los aspirantes se hacen encuestadoras espejo con empresas serias” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

Por lo tanto el resultado de las encuestas espejo, asegura Citlalli Hernández “afortunadamente” fue el mismo que ya tenía la Comisión de Encuestas de Morena, lo que les dio “doble, triple certeza”.

Las casas encuestadoras que apoyaron a Morena para estos resultados fueron: