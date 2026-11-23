La cantante Majo Aguilar protagonizó la ceremonia previa al encuentro entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, al interpretar el Himno Nacional de México este domingo en la Ciudad de México.

La artista entonó la pieza en el Estadio Banorte, donde el público acompañó su presentación y celebró antes del inicio del partido correspondiente a la Semana 11 de la NFL.

Su actuación formó parte del regreso de la NFL a México, tras 4 años sin partidos de temporada regular, en una jornada que combinó deporte y música.

Así fue la interpretación de Majo Aguilar en la NFL

Majo Aguilar interpretó el himno mexicano durante la ceremonia protocolaria, antes del kickoff entre Vikings y 49ers, este domingo 22 de noviembre en el estadio capitalino.

La cantante realizó su presentación de manera emotiva y sin errores, mientras los asistentes siguieron la interpretación y respondieron con aplausos en las tribunas del recinto.

Su participación destacó en la jornada, al llevar música mexicana al encuentro internacional y formar parte del programa previo al choque deportivo de la Semana 11.

Majo Aguilar cantó el Himno Nacional Mexicano (Captura de video)

La intérprete, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se sumó a la celebración que reunió a aficionados de ambos equipos en la capital mexicana.

En la ceremonia también hubo presencia musical estadounidense, pues MXKA interpretó el himno de Estados Unidos antes de que los equipos salieran al terreno de juego.

El regreso de la NFL a México en 2026 marcó una nueva cita para los seguidores del futbol americano, luego de 4 años sin partidos de temporada regular.

Además, el espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por The Warning, banda mexicana que complementó la jornada musical del partido entre Vikings y 49ers.