Tras una intensa jornada, Morena definió a sus 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones por las gubernaturas en 2027.

En medio de tensiones, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó los resultados de las encuestas internas realizadas para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación.

Morena explicó que se evaluó el conocimiento de los perfiles, opinión positiva, honestidad, cercanía, conocimiento de la entidad, cumplimiento, percepción como buen candidato, intención de voto y preferencia como candidato.

Morena presenta los resultados de las encuestas de los 17 coordinadores estatales

Morena presentó este martes 29 de septiembre los resultados de las 17 encuestas para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con la información presentada por la Comisión Nacional de Encuestas, el ejercicio contempló aproximadamente mil 500 entrevistas en vivienda, con personas mayores de edad y credencial para votar vigente.

Nota en desarrollo, en breve más información...