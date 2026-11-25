Michel Pesquera fue un empresario mexicano que se desempeñó como director ejecutivo (CEO) de STAND FUSION Diseño y Construcción, empresa vinculada a la industria de eventos, diseño y construcción de espacios.

El nombre de Michel Pesquera también era reconocido por ser el esposo de Mariana Gómez del Campo, política con una larga trayectoria dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

Este martes 24 de noviembre de 2026 se dio a conocer que Michel Pesquera murió luego de haber luchado 18 meses contra el cáncer. Su esposa confirmó el fallecimiento y agradeció su compañía durante estos años.

¿Quién fue Michel Pesquera? CEO de Stand Fusion (michelpesquera)

¿Quién fue Michel Pesquera?

Originario de México, Michel Pesquera Aguirre Berlanga disfrutaba de hacer alpinismo, ciclismo de montaña y fotografía. Fue reconocido como el primer humano en escalar 35 cumbres de más de 4000 metros en 25 días.

Michel Pesquera se desempeñaba como CEO de STAND FUSION Diseño y colaboraba con empresas como MOVE-ON y BTL Producciones en proyectos de crecimiento y estrategia comercial.

Tras su muerte, Mariana Gómez del Campo calificó a su esposo Michel Pesquera como “un hombre inteligente, fuerte, amoroso, generoso y con un corazón gigante”.

Muere Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo (Captura de pantalla)

¿Qué edad tenía Michel Pesquera?

Michel Pesquera tenía 47 años de edad al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Michel Pesquera?

Dado que Michel Pesquera nació el 11 de agosto de 1979, su signo zodiacal es Leo.

¿Michel Pesquera estaba casado?

Michel Pesquera estaba casado con Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales y Mexicanos en el Exterior del PAN.

¿Quién fue Michel Pesquera? CEO de Stand Fusion (marianagdelc)

¿Michel Pesquera tenía hijos?

Michel Pesquera tenía una hija de su unión con Mariana Gómez del Campo.

¿Quién fue Michel Pesquera? CEO de Stand Fusion (marianagdelc)

¿Qué estudió Michel Pesquera?

Michel Pesquera cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e Historia del Arte en el Centro Mexicano de Arte, aunque se desconoce si concluyó ambas carreras.

Tomó cursos de especialización en análisis financiero, mercados de divisas y matemáticas financieras en la Sociedad Mexicana de Análisis Financiero (SOMAF) y cursó programación financiera con Excel en FINDES.

¿Cuál fue la trayectoria de Michel Pesquera?

Michel Pesquera desarrolló una trayectoria que combinó actividades empresariales, financieras, artísticas y tecnológicas. Se desempeñó como analista y asesor financiero en Invex y trabajó en Bursamétrica Management.

En los últimos años, Michel Pesquera se desempeñaba como CEO de STAND FUSION Diseño y Construcción y combinaba su trabajo en la compañía con viajes, deporte y fotografía.