El caso de Inés Gómez Mont sumó un nuevo capítulo internacional tras confirmarse su salida de Estados Unidos mediante un acuerdo migratorio que puso fin a su permanencia bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La exconductora enfrentaba un procedimiento por estatus migratorio irregular en Estados Unidos mientras en México continúan vigentes diversas órdenes de aprehensión en su contra.

La decisión reavivó el interés sobre su situación jurídica y el posible curso de los procesos pendientes, especialmente ante la incertidumbre sobre el país al que fue trasladada y las eventuales acciones legales que podrían derivarse de su salida.

Inés Gómez Mont fue removida de Estados Unidos el 23 de noviembre

La exconductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont Arena fue removida de Estados Unidos el 23 de noviembre tras concretar un acuerdo de salida voluntaria, poniendo fin a su estancia en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broward, Florida, donde permanecía bajo custodia desde el 30 de octubre de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó oficialmente el término de las acciones de expulsión sobre la presentadora, quien registraba un ingreso previo en territorio norteamericano pero sobrepasó los plazos autorizados por la autoridad migratoria.

De acuerdo con la declaración emitida por la vocería del DHS: Gómez-Mont Arena entró legalmente en Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con permiso para permanecer en el país de forma temporal.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses precisaron que la exconductora “no abandonó el país antes del 14 de abril de 2021, incumpliendo así nuestras leyes”.

En el comunicado oficial, la agencia de seguridad enfatizó categóricamente que “una solicitud pendiente NO confiere estatus legal en Estados Unidos”, concluyendo que “Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y, el 23 de noviembre de 2026, fue expulsada del país”.

A pesar de la confirmación formal de la expulsión, el Departamento de Seguridad Nacional no detalló el destino final al que fue enviada Inés Gómez Mont.

¿Dónde está Inés Gómez Mont? DHS no lo aclaró

Esta omisión del DHS deja abierta el interrogante sobre el paradero de Inés Gómez Mont, en un contexto donde cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Ante el proceso migratorio, la fiscal general mexicana, Ernestina Godoy, había precisado oportunamente que “decidir si la deportan corresponde a ese país”, asegurando que “de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada”.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, apuntó que “el caso lo tiene la Fiscalía General de la República”.

Sin embargo, el aprovechamiento de su nacionalidad española y la opción de salida voluntaria habrían facilitado el traslado de Inés Gómez Mont hacia Europa, evitando un retorno directo a suelo mexicano donde las fuerzas federales aguardaban su llegada.