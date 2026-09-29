Morena dio a conocer este martes 29 de septiembre a las encuestadoras que participaron en el proceso interno para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

La presentación ocurrió después de que el partido concluyera la definición de sus 17 coordinaciones estatales en las entidades donde el próximo año se renovarán gubernaturas durante las elecciones 2027.

¿Qué encuestadoras participaron en el proceso interno de Morena?

De acuerdo con la información presentada por Morena durante su conferencia de prensa este 29 de septiembre, las firmas y sus representantes de las encuestadoras que participaron en el proceso interno para definir a los 17 coordinadores estatales fueron las siguientes:

Votia: Felipe de Jesús Quintos Anaya, director general.

Felipe de Jesús Quintos Anaya, director general. Buendía y Márquez: Esteban Guzmán, director de proyecto.

Esteban Guzmán, director de proyecto. Covarrubias y Asociados: Andrés Levy, director general.

Andrés Levy, director general. Defoe: Yamil Nares, director general.

Yamil Nares, director general. De las Heras Demotecnia: Rodrigo Galván de las Heras, director general.

Rodrigo Galván de las Heras, director general. Enkoll: Heidi Osuna Peraza, directora.

Heidi Osuna Peraza, directora. Mendoza Blanco y Asociados: José Mendoza y Rodrigo Mendoza, socios directores.

Votia, representada por Felipe de Jesús Quintos Anaya

Felipe de Jesús Quintos Anaya, director general de Votia, fue uno de los representantes de las empresas que participaron en el proceso interno de Morena. Votia Development Research aparece también en registros del Instituto Nacional Electoral entre las empresas dedicadas a estudios de opinión.

Buendía y Márquez, con Esteban Guzmán

Esteban Guzmán, director de proyecto de Buendía y Márquez, acudió en representación de esta firma. La empresa se encuentra entre las casas encuestadoras que han realizado estudios de opinión y mediciones electorales en México.

Covarrubias y Asociados, dirigida por Andrés Levy

Andrés Levy, director general de Covarrubias y Asociados, fue otro de los especialistas presentados durante la conferencia de Morena. La firma cuenta con experiencia en investigación de opinión pública y estudios relacionados con el ámbito político-electoral.

Defoe, representada por Yamil Nares

Yamil Nares, director general de Defoe, también participó en la presentación de las empresas responsables de los ejercicios de medición. Defoe es una firma dedicada a la investigación de mercados y estudios de opinión.

De las Heras Demotecnia, con Rodrigo Galván de las Heras

Rodrigo Galván de las Heras, director general de De las Heras Demotecnia, formó parte del grupo de representantes presentado por Morena. La firma señala que cuenta con tres décadas de experiencia en investigación de opinión pública y estudios de mercado en México.

Enkoll, representada por Heidi Osuna Peraza

Heidi Osuna Peraza, directora de Enkoll, participó como representante de una de las empresas que realizaron mediciones para el proceso interno. Enkoll también aparece en registros del INE relacionados con empresas y personas acreditadas para estudios de opinión.

Mendoza Blanco y Asociados, con José y Rodrigo Mendoza

Finalmente, José Mendoza y Rodrigo Mendoza, socios directores de Mendoza Blanco y Asociados, fueron presentados como representantes de esta casa encuestadora. La empresa también figura en registros del INE entre las encuestadoras dedicadas a estudios de opinión.

La dirigencia de Morena había anunciado previamente que los resultados de las encuestas serían presentados de manera detallada, entidad por entidad, con la participación de las casas encuestadoras para explicar la metodología y los datos obtenidos.

Con esta presentación, Morena busca transparentar el proceso mediante el cual fueron definidos los perfiles que encabezarán los trabajos rumbo a las elecciones de 2027.