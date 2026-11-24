Jennifer Barreto es una modelo y reina de belleza puertorriqueña que representará a Puerto Rico en Miss Universo 2026.

Su historia ha llamado la atención por su formación académica, su experiencia profesional en prevención y su faceta como madre, pues es una de las participantes que ha conciliado su vida familiar con los concursos de belleza.

Además de su preparación para Miss Universo, Barreto ha trabajado en programas relacionados con la prevención de la violencia doméstica, el abuso infantil y la atención a familias, particularmente dentro de comunidades militares en Estados Unidos.

¿Quién es Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto es una modelo, trabajadora social y reina de belleza originaria de Puerto Rico. Nació en Mayagüez y creció en Isabela, además de estudiar en municipios como San Sebastián y Aguadilla.

En junio de 2026 ganó Miss Universe Puerto Rico representando a San Sebastián, convirtiéndose en la encargada de representar a la isla en la edición 75 de Miss Universo, que se celebra en su territorio.

Su perfil destaca por combinar su preparación académica y profesional con su participación en certámenes de belleza, así como por su interés en promover temas de salud mental y bienestar comunitario.

Jennifer Barreto (Instagram | Jennifer Barreto (@jenniferbarretopr))

¿Cuántos años tiene Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto tiene 27 años.

¿Quién es el esposo de Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, quien pertenece al Ejército de Estados Unidos y se desempeña como sargento.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico.

Su signo zodiacal es Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto tiene una hija llamada Penélope, quien nació en 2019.

¿Qué estudió Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto cuenta con una licenciatura en Psicología y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.

También tiene preparación especializada en intervención en trauma, prevención del suicidio, protección infantil, violencia doméstica, evaluación de necesidades comunitarias y estrategias de prevención.

Jennifer Barreto (Instagram | Jennifer Barreto (@jenniferbarretopr))

¿En qué ha trabajado Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto comenzó su trayectoria profesional en 2021 en Fort Cavazos, Texas, donde trabajó para el Departamento del Ejército de Estados Unidos dentro del Family Advocacy Program como educadora y especialista en respuesta a crisis.

En ese puesto brindó apoyo en casos relacionados con violencia doméstica, abuso infantil y situaciones que afectaban a familias militares.

Posteriormente realizó voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center y fue seleccionada como especialista en prevención, función desde la que desarrolló evaluaciones de necesidades comunitarias, estrategias preventivas y análisis de factores de riesgo.