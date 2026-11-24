El empresario Ricardo Salinas Pliego ya fijó su postura sobre el fallo a favor que recibió su empresa de casinos, Ganador Azteca, pero lamentó las pérdidas que dijo, sufrieron sus clientes.

¿Y ahora quién va a dar la cara? ¿Quién les va a devolver lo que perdieron mis clientes? Ricardo Salinas Pliego

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes que el cuestionó sobre quién se hará responsable de lo que se perdió por la suspensión que se había dictado contra la empresa.

Al lamentar lo ocurrido pese al fallo a favor de Ganador Azteca, Salinas Pliego también advirtió que el caso se ejecutó debido a una una abierta persecusión en su contra.

Ricardo Salinas Pliego advierte por pérdidas a los clientes de Ganador Azteca tras fallo a su favor

El 25 de octubre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) una lista de empresas de casinos con mayor exposición al lavado de dinero.

En su respuesta, la Segob envió una lista seleccionada al azar, en la que apareció Ganador Azteca de Ricardo Salinas Pliego, a la cual se le aplicó una suspensión de operaciones.

Sin embargo, el 5 de noviembre de 2026 un tribunal federal declaró ilegal la suspensión, fallo por el que Salinas Pliego ya reaccionó al lamentar las pérdidas provocadas.

¿Y ahora quién va a dar la cara? ¿Quién les va a devolver lo que perdieron mis clientes? ¿O todo se va a arreglar con un cínico “Disculpe usted, nos equivocamos”? Ricardo Salinas Pliego

En su publicación, el empresario acusó que la suspensión que se impuso contra Ganador Azteca devino en pérdidas de tiempo y dinero para los clientes de la firma de casinos.

Tras recordar que las cuentas de sus clientes fueron congeladas, cuestionó sobre quién se hará responsable de los daños generados y les devolver lo que perdieron.

Al concluir su posicionamiento, Salinas Pliego preguntó en tono criticó si la postura de las autoridades se reducirá a una disculpa por los errores que se cometieron en el caso.

Ricardo Salinas Piego reacciona al fallo a favor de Ganador Azteca (@RicardoBSalinas/X)

Salinas Pliego acusa persecusión en caso Ganador Azteca

Al plantear su postura por el caso de Ganador Azteca sobre el que un tribunal ordenó restituir su permiso de operación, Salinas Pliego recriminó la actuación arbitraria de las autoridades.

En el mismo mensaje, el empresario mexicano acusó que los clientes afectados por la suspensión a la empresa de casinos, perdieron tiempo y dinero tras el bloqueo de sus cuentas.

Por ello, Salinas Pliego insistió en reclamar por lo ocurrido en el proceso al señalar que Ganador Azteca fue suspendida por un acto de “persecución política y venganza” en su contra.