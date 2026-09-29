Citlalli Hernández confirmó que Morena publicará la convocatoria para los 300 distritos federales rumbo al 2027, luego de darse a conocer los resultados de las encuestas para elegir coordinadores estatales.

“Hoy estaremos publicando la convocatoria para las coordinaciones de los distritos federales (…) orientaremos a nuestras compañeras y compañeros a que hagan su registro en línea” Citlalli Hernández, dirigente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Durante la conferencia del Comité Ejecutivo de Morena, Citlalli Hernández exhortó a los militantes a registrarse como Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los 300 distritos federales del país.

Morena publica convocatoria para los 300 distritos federales rumbo a las elecciones de 2027

Citlalli Hernández, dirigente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, confirmó que se publicará la convocatoria para los distritos federales con un registro será en línea.

En los siguientes días se publicará el documento para cubrir todas las coordinaciones que faltan antes de la elecciones del 2027.

El registro se hará en línea porque será mayor el número de aspirantes y cargos, a diferencia de la elección de los 17 coordinadores estatales.

La convocatoria de Coordinadores de la Defensa de la Transformación es la antesala para elegir a los candidatos a las 300 diputaciones federales que serán elegidas el 6 de junio de 2027.

Citlalli Hernández subrayó que Morena aprobó la convocatoria a inicios del mes y esta se publicará el 29 de septiembre: “En los próximos días estaremos publicando la convocatoria a los municipios hasta que terminemos todas las coordinaciones que nos faltan”.

¿Cuándo dará a conocer Morena los resultados de su convocatoria para sus 300 distritos?

El resultado del registro de coordinadores de Defensa de la Transformación para los 300 distritos se daría a conocer a inicios de 2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) da a conocer formalmente a los candidatos a diputados entre mediados de marzo e inicios de abril.

Por lo que Morena daría a conocer a sus candidatos a inicios de marzo; dicha fecha no ha sido confirmado por sus dirigentes.