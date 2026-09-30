Estephany Paulette Ley será la nueva CEO y directora general de Nu México, cargo que asumirá a partir de noviembre de 2026 en sustitución de Armando Herrera.

Este relevo directivo ocurre en el marco de la consolidación de la empresa como institución de banca múltiple en el país, por lo que Estephany Paulette Ley asumirá un nuevo reto.

¿Quién es Estephany Paulette Ley?

Estephany Paulette Ley es una ejecutiva mexicana con más de 15 años de experiencia en los sectores financiero y bancario.

Con su nombramiento en Nu México, se convierte en la segunda mujer en liderar un banco en el sistema bancario mexicano.

Estephany Paulette Ley (Especial)

¿Qué edad tiene Estephany Paulette Ley?

No hay detalles de la fecha de nacimiento de Estephany Paulette Ley.

¿Quién es el esposo Estephany Paulette Ley?

La información acerca del tema no es de conocimiento público, por lo que el estado civil de Estephany Paulette Ley es desconocido.

¿Qué signo zodiacal es Estephany Paulette Ley?

Al no tener su fecha de nacimiento completa, se desconoce el signo zodiacal de Estephany Paulette Ley.

Estephany Paulette Ley (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Estephany Paulette Ley?

No hay menciones a la vida privada de Estephany Paulette Ley, eso incluye si cuenta con hijos o hijas, así como la identidad de estos.

¿Qué estudió Estephany Paulette Ley?

Estephany Paulette Ley posee una sólida formación académica internacional relacionada con negocios y economía.

Cuenta con una licenciatura en Finanzas y Economía por Boston University y una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Tuck School of Business de Dartmouth.

¿En qué ha trabajado Estephany Paulette Ley?

Estephany Paulette Ley cuenta con una destacada trayectoria directiva en las siguientes instituciones bancarias: