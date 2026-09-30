En redes sociales comenzó a circular un video de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como si se tratara de una reciente aparición pública en Palenque, en el estado de Chiapas.

Las especulaciones apuntaban a que AMLO habría ido a cobrar su pensión, pues salía de un Banco del Bienestar. La realidad es que el video que circula es de 2021 y fue grabado en la Ciudad de México (CDMX).

Video de AMLO que circula en redes fue grabado en 2021 en CDMX y no en Palenque

Circula en redes un video de AMLO, presuntamente, recién capturado en la comunidad de Palenque. Sin embargo, las imágenes corresponden a un evento realizado en 2021 en la CDMX.

De acuerdo con la información, el video no es actual, sino de cuando AMLO participó en la inauguración de la primera sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Falso que Andrés Manuel López Obrador reapareciera en Palenque (Especial)

AMLO estuvo acompañado de la entonces jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, así como por integrantes de su gabinete, y acompañó a una beneficiaria a realizar el primer retiro.

El propio canal de AMLO publicó el registro audiovisual del evento con fecha del 29 de septiembre de 2021 y señaló que se trataba de la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Gustavo A. Madero.