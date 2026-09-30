Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que la reforma de doble nacionalidad no busca afectar a paisanos y que ello fue una campaña contra su propuesta.

“Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender. Quisieron hacer una campaña diciendo que no permitíamos la doble nacionalidad para nuestros paisanos, falso de absoluta falsedad…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta aclaró en su conferencia mañanera de este 30 de septiembre que los presidentes de México solo deben tener una bandera y un pueblo al que defender.

Claudia Sheinbaum dijo que casos como el de Jasmine Bugarín, designada coordinadora de la Transformación en Nayarit, deberá renunciar a la nacionalidad estadounidense.

Sheinbaum: bienvenidos quienes nacieron en Estados Unidos y quieren nacionalidad mexicana

Claudia sheinbaum explicó que son bienvenidos quienes nacieron en Estados Unidos y quieren tener nacionalidad mexicana pero si nacieron en México, se fueron a Estados Unidos y volvieron con fines políticos deben “renunciar a su otra nacionalidad”.

La presidenta insistió que no se quitan derechos a paisanos y que la medida solo aplica a quienes aspiren a ser gobernadores o presidente, debido a los tiempos de injerencias.

Sheinbaum esperaba voto unánime en reforma de doble nacionalidad

Claudia Sheinbaum dijo que esperaba un voto unánime en la reforma de doble nacionalidad debido a que en un conflicto un presidente no debería tener dos banderas.

“Yo pensé que iba a ser por unanimidad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La Cámara de Senadores aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma constitucional que ahora deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales.

Sobre quienes votaron en contra, Sheinbaum dijo que no entiende quién puede rechazar la reforma constitucional pues recordó que al obtener otra nacionalidad se jura defender a ese país.

Sheinbaum aclara que Jasmine Bugarín no debe renunciar a coordinación sino a otra nacionalidad

Claudia Sheinbaum dijo que en el caso de Jasmine Bugarín, designada coordinadora de la Transformación en Nayarit, no tendría que renunciar a su nombramiento sino a su otra nacionalidad.

La mandataria recordó que incluso en cargos como el de embajador de México se pide que solo tenga una nacionalidad y en la Constitución de 1917 se pedía que ambos padres del presidente fueran mexicanos.