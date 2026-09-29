José Ulises Bernabé García es el ex juez de Barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero; quien está ligado al caso Ayotzinapa y vuelve a resonar en las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Debido a que José Ulises Bernabé García es considerado una de las figuras clave en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

Y tras recientes pruebas por el caso Ayotzinapa, la FGR busca la extradición a México del juez José Ulises Bernabé García quien se encuentra en asilo político en los Estados Unidos.

¿Quién es José Ulises Bernabé García?

José Ulises Bernabé García es conocido como el juez de Barandilla quien estaba de guardia la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Según su testimonio, José Ulises Bernabé García aseguró que en Barandilla solo esa noche se detuvo a personas con faltas administrativas.

Sin embargo, testimonios de policías aseguran que José Ulises Bernabé García estaba a cargo de dar celda a un grupo de jóvenes a quienes identificaron como estudiantes.

Se sabe que en abril de 2025, el juez Ulises Bernabé García ingresó a Estados Unidos sin documentación, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició un proceso para expulsarlo sin embargo, alegó tener miedo de regresar; y tras una solicitud de asilo, un juez se la concedió.

¿Qué edad tiene José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla ligado a Ayotzinapa?

Durante su solicitud de asilo en Estados Unidos, José Ulises Bernabé García declaró tener 35. Por ello se estima que para este año, 2026 tendría aproximadamente 41 o 42 años.

¿Quién es la esposa de José Ulises Bernabé García?

No se tiene datos sobre la vida sentimental de José Ulises Bernabé García, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿De qué signo zodiacal es José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla ligado a Ayotzinapa?

Al no tener la fecha precisa de nacimiento, no se conoce el signo zodiacal que pertenece José Ulises Bernabé García.

¿Cuántos hijos tiene José Ulises Bernabé García?

No se conoce si tiene hijos o no José Ulises Bernabé García.

¿Qué estudió José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla ligado a Ayotzinapa?

Se desconocen los detalles sobre los estudios con los que cuenta José Ulises Bernabé García, sin embargo, se presume conforme al puesto como juez de Barandilla, cuente con la licenciatura en Derecho.

¿En qué trabajó José Ulises Bernabé García?

Según lo documentado durante la Comisión Ayotzinapa, se sabe que José Ulises Bernabé García era asesor jurídico de Barandilla.

En 2014, José Ulises Bernabé García sustituyó temporalmente al titular de Barandilla, tras el caso Ayotzinapa, salió de México para refugiarse en los Estados Unidos.