El partido Movimiento de Regeneración Nacional, que dirige Luisa María Alcalde, presentó a 11 integrantes para el nuevo Consejo Consultivo de Morena.

Morena dijo que son mujeres y hombres comprometidos no solo con la transformación sino que tienen convicción, visionan y experiencia para fortalecer el movimiento.

Los 11 perfiles del nuevo Consejo Consultivo de Morena vienen se movimientos sociales, sindicatos y del trabajo en derechos humanos como

Tonatiuh Vásquez Cabrera Rosalba Gómez Gutiérrez Rosalba Calva Flores María de la Luz Núñez Ramos Javier Quijano Baz Guadalupe Juárez Hernández Bertha Luján Uranga Felipe Rodríguez Aguirre Arturo Martínez Nateras Arturo Alcalde Justiniani Antonio Santos Romero

Nuevo Consejo Consultivo de Morena designa 11 perfiles para expandirse por todo México

Como parte de la conformación del nuevo Consejo Consultivo de Morena, se dijo que nutren a Morena y el partido se expande en todo el país.

Parte del recordatorio en este marco, fueron los principios en los que se basa el partido en todo México:

No mentir

Mo robar

No traicionar al pueblo

¿Qué hará el Consejo Consultivo de Morena y cuántos integrantes tiene en total?

El nuevo Consejo Consultivo de Morena fue instalado el pasado viernes 7 de noviembre y fungirá como un órgano externo auxiliar de la dirigencia nacional de Morena.

Este órgano está conformado por un total de 76 integrantes provenientes del mundo intelectual, artístico y cultural, algunos de ellos son: