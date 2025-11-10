El pasado 7 de noviembre se dio a conocer quienes integran el nuevo Consejo Consultivo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que es dirigido por Luisa María Alcalde.

Entre estos nuevos integrantes destaca la presencia de Rosalba Gómez Gutiérrez. A continuación te compartimos todos los datos que conocemos de ella como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Rosalba Gómez Gutiérrez?

Rosalba Gómez Gutiérrez forma parte del nuevo Consejo Consultivo de Morena.

De acuerdo con Morena con esta elección Rosalba Gómez Gutiérrez se une a las mujeres y hombres comprometidos no sólo con la Cuarta Transformación sino que también tienen una convicción, visión y experiencia para fortalecer el movimiento.

La información disponible y pública de Rosalba Gómez Gutiérrez indica que es una mujer de origen tseltal de Chiapas y migrante, quién ahora se une a las filas de Morena con el propósito de seguir expandiendo el partido guinda a lo largo del país.

¿Qué edad tiene Rosalba Gómez Gutiérrez?

Por el momento se desconoce la edad de Rosalba Gómez Gutiérrez, integrante del Consejo Consultivo de Morena.

¿Quién es su esposo Rosalba Gómez Gutiérrez?

Tampoco se sabe si Rosalba Gómez Gutiérrez, integrante del Consejo Consultivo de Morena tiene esposo o no, debido a que ese tipo de datos de su vida personal no son públicos.

¿Qué signo zodiacal es Rosalba Gómez Gutiérrez?

Al no tener datos como la fecha de nacimiento de Rosalba Gómez Gutiérrez, integrante del Consejo Consultivo de Morena no se puede conocer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rosalba Gómez Gutiérrez?

No se sabe si Rosalba Gómez Gutiérrez, integrante del Consejo Consultivo de Morena tiene hijos o no.

¿Qué estudió Rosalba Gómez Gutiérrez?

De la información que se comparte de Rosalba Gómez Gutiérrez, integrante del Consejo Consultivo de Morena es que es abogada de profesión por lo que se sabe que estudió Derecho.

Además de que cuenta con una maestría en Derecho Constitucional.

¿En qué ha trabajado Rosalba Gómez Gutiérrez?

Con base a la información compartida por Morena, Rosalba Gómez Gutiérrez forma parte de las activista, defensoras líderes comunitarios y especialistas de diversidad sociocultural que eligió el partido guinda para su camino a futuro.

De la trayectoria profesional que destaca Morena sobre Rosalba Gómez Gutiérrez es en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel local e internacional.

Además de que es fundadora del Foro Indígena, que es un espacio digital dedicado a visibilizar las realidades de los pueblos indígenas.