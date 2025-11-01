La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, busca mantener alianza con el Partido Verde y el PT rumbo a las próximas elecciones 2027.

En conferencia de prensa desde La Paz, Baja California Sur, Luisa Alcalde aseguró que Morena ve positivo seguir junto al Partido Verde y el PT, sin embargo, ya se definirá esta situación previo a las elecciones 2027.

“Nos gustaría mantener la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Van a llegar los momentos en los cuales hay que tomar esa determinación, no es ahora, pero públicamente decimos”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde manifestó públicamente este viernes 31 de octubre, que como dirigente de Morena le gustaría mantener alianza con el Partido Verde y el PT para las elecciones 2027.

De acuerdo con la líder morenista, el resultado de la alianza entre Morena, Partido Verde y PT ha sido positivo al momento, compartiendo como ejemplo de ello el Congreso de la Unión.

Y es que Luisa Alcalde manifestó que una prueba positiva de la alianza entre los tres partidos, es que gracias a esta situación es posible aprobar leyes que a su vez permiten llevar a cabo reformas a la Constitución.

“Hemos sido aliados y gracias a esa alianza que se confirma en el Congreso todos los días, en la aprobación de las leyes, es que hemos podido reformar la Constitución”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde aseguró, además, que la alianza entre Morena, Partido Verde y PT no es igual a las que hacen el PAN y el PRI, pues recordó un acuerdo entre dichos partidos para repartirse algunos puestos.

Por el contrario, aseveró que la alianza del partido guinda tiene como misión lograr una visión única del gobierno, reiterando el proyecto común de la llamada Cuarta Transformación.