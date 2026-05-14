Siguiendo con su alianza con Adam Sandler, Netflix dio a conocer el desarrollo de Son como niños 3; la nueva entrega de la saga que llegará más de 10 años después de la segunda parte.

Si bien Son como niños 3 apenas está en etapa de desarrollo, Netflix ya dio los primeros detalles de la misma.

Son como niños 3 (Sony)

¿Cómo será Son como niños 3 de Netflix?

De acuerdo con Deadline, Adam Sandler regresará como el protagonistas de Son como niños 3 en Netflix, además de escribir y producir la película.

Tim Herlihy será otro de los guionistas de Son como niños 3 de Netflix, mientras que Kyle Newacheck será quien esté a cargo de la dirección de la obra en esta ocasión.

Además, se espera el regreso del resto del elenco masculino principal; nos referimos a Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider.

No se ha confirmado nada acerca del elenco femenino, el cual estaba encabezado por Salma Hayek en las entregas pasadas.

Por su parte, la historia girará en torno al grupo, quienes emprenderán un viaje a Europa para dejar las cenizas de un gran amigo, no se dice si uno de los protagonistas muere o es otro personaje.

Son como niños 3 (Sony)

¿Cuándo se estrenará Son como niños 3 en Netflix?

De momento, no hay fecha de estreno para Son como niños 3 en Netflix, aunque se apunta a que llegará hasta 2028, pues la filmación comenzaría en febrero de 2027.

Son como niños 3 será un estreno exclusivo de Netflix, no se contempla que tenga un lanzamiento en cines ni siquiera por una corta temporada.

Siendo la primera película de la franquicia que se salta el estreno en salas, pues las otras dos fueron producidas por Sony en 2010 y 2013 respectivamente.

Hay que señalar que esto no parece importarle a Adam Sandler, quien está muy a gusto actuando y produciendo para Netflix desde 2014, renovando constantemente su exclusividad con la plataforma.