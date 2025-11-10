Desde el Polyforum Cultural Siqueiros se llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo de Morena, al que hoy pertenece Antonio Santos Romero.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este Antonio Santos Romero, quien junto a 75 personalidades provenientes del mundo intelectual, artístico y cultural, forman parte del Consejo Consultivo de Morena.

¿Quién es Antonio Santos Romero?

Antonio Santos Romero es un activista mexicano. Fundió y dirigió el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM entre 1986 y 1989, junto a Imanol Ordorika y Carlos Imaz.

Es uno de los 76 integrantes del Consejo Consultivo de Morena, encabezado por Luisa María Alcalde Luján, de 38 años de edad.

Antonio Santos Romero (@marcelo_toledoc / Red Social X)

¿Cuántos años tiene Antonio Santos Romero?

Antonio Santos Romero nació en Tlaxiaco,Oaxaca, el 21 de mayo de 1961 por lo que actualmente tiene 64 de edad.

¿Quiénes son los hijos de Antonio Santos Romero?

Debido a la poca información personal que hay de Antonio Santos Romero en Internet, se desconoce si éste tiene descendencia.

¿Quién es la esposa de Antonio Santos Romero?

En diversas ocasiones a Antonio Santos Romero lo han vinculado sentimentalmente con Azucena Trinidad Arreola, Diputada al Congreso de la Unión de México, de 36 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Santos Romero?

Antonio Santos Romero pertenece al signo zodiacal de géminis.

¿Qué estudió Antonio Santos Romero?

Antonio Santos Romero cursó la licenciatura en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

¿En qué ha trabajado Antonio Santos Romero?

Antonio Santos Romero se sumergió al mundo de la política en 1988, año en que se afilió al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Ese mismo año representó a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde conoció a Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.

Antonio Santos Romero junto a Claudia Sheinbaum (Red Social X)

En 1988 también se sumó a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Ante su derrota por el llamado “fraude electoral salinista” se da a la trea de construir el Partido de la Revolución Democrática, el cual nació el 5 de mayo de 1989.

Formó parte del Consejo Nacional desde la fundación del partido hasta 1992.

Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD donde se desempeñó como Secretario de Asuntos Electorales.

Foto tomada en 1991. Antonio Santos Romero junto a Andrés López Obrador (@TomsRivas60 / Red Social X)

Antonio Santos ha destacado como organizador político y especialista en estrategias electorales.

Fue líder de la campaña del PRD para la gubernatura de Michoacán en 1992.

Intervino en las elecciones municipales en Guerrero, así como en las campañas de Pablo Salazar Mendiguchía (2000) y Juan Sabines Guerrero (2006) para el gobierno de Chiapas.

Durante el proceso electoral de 2024, Antonio Santos Romero fue líder de un movimiento en apoyo a Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.

Antonio Santos Romero (@marcelo_toledoc / Red Social X)

Antonio Santos Romero es uno de los miembros del Consejo Consultivo de Morena

Aprobado por unanimidad, en su mayoría por simpatizantes de Morena, el pasado 20 de julio se reactivó el Consejo Consultivo, institución que tiene como uno de sus miembros a Antonio Santos Romero.

La participación de Antonio Santos Romero se destapó el pasado 7 de noviembre desde el Polyforum Cultural Siqueiros.

El Consejo Consultivo de Morena, encabezado por Luisa María Alcalde Luján, fungirá como un órgano externo auxiliar de la dirigencia nacional.

Está conformado por académicos, abogados, políticos, escritores, científicos e incluso actores. En total participarán 76 personas, quienes discutirán estrategias y emitirán recomendaciones al partido que previamente discutirán para una aprobación colectiva.

Cabe mencionar que el Consejo Consultivo de Morena sesionará tres veces por año, en marzo, julio y noviembre.

Y se dividirá en seis grupos temáticos los cuales son: