Jacobo Grinberg fue un connotado científico mexicano que un día desapareció sin dejar rastro alguno; era hermano mayor del actor Ari Telch.

Sin duda el nombre del científico Jacobo Grinberg ha girado en el misterio tras su extraña desaparición allá en el año de 1994, desde ese entonces no se ha sabido nada de él.

Por lo que pocos son los que saben que el científico desaparecido -Jacobo Grinberg- tiene un hermano famoso.

Ari Telch un actor que ha gozado de la fama y la popularidad gracias a sus trabajos en la televisión.

¿Quién es Ari Telch, el hermano del científico desaparecido Jacobo Grinberg?

Ari Telch, el famoso hermano del científico desaparecido Jacobo Grinberg

Ari Telch es un reconocido actor mexicano el cual alcanzó la fama tras protagonizar la exitosa telenovela Mirada de mujer.

Por lo que es poco conocido que Ari Telch tenía un hermano mayor, el desaparecido científico Jacobo Grinberg; quien era hijo de un matrimonio previo de su madre.

El actor Ari Telch nació en la Ciudad de México, 7 de mayo de 1962 y es 16 años menor que su hermano el científico desaparecido Jacobo Grinberg.

Desde muy pequeño Ari Telch mostró gusto por la actuació n, por lo que siendo de una familia judía comenzó su carrera en el teatro.

Con el papel de un niño judío en El violinista en el tejado, con Manolo Fábregas, seguido de la obra Yankee en 1983.

Ari Telch (@telchari)

Ante sus convicciones, Ari Telch dejó los estudios para poder seguir con su carrera actoral, por lo que su debut en televisión lo hizo en 1988 con la telenovela, Dos vidas de Televisa.

Más tarde Ari Telch logró ser parte del reparto de Muchachitas con lo que empezó a tener más reconocimiento en la televisión.

De ahí, Ari Telch fue parte de la telenovela Imperio de cristal, compartiendo créditos con María Rubio, Rebecca Jones y Alejandro Camacho.

Pese a que Ari Telch se convirtió en uno de los actores del momento, en 1997, dio un salto inesperado.

Luego de protagonizar la exitosa telenovela de TV Azteca, Mirada de mujer junto a la actriz Angélica Aragón.

En una telenovela que revolucionó las historias contadas en la televisión y la cual dejó a un lado los tabúes de la edad y el amor entre un hombre más joven y una mujer madura.

"Mirada de mujer" telenovela protagonizada por Ari Telch y Angélica Aragón (@telenovelasyfamosos / Instagram)

A lo largo de su carrera, Ari Telch ha participado en varios proyectos desde el teatro, el cine, y la televisión:

Telenovelas

La candidata

Prohibido amar

Bajo el alma

Pasión morena

Mientras haya vida

La otra mitad del sol

Mirada de mujer: El regreso

El amor de mi vida

Mirada de mujer

La antorcha encendida

Imperio de cristal

María Mercedes

Muchachitas

La fuerza del amor

Flor y canela

Dos vidas

Rosa salvaje

Cicatrices del alma

Marionetas

Películas

Demasiado amor

El método

Novia que te vea

Encuentro inesperado

Moon Spell

A nivel personal Ari Telch, ha estado casado en dos ocasiones, su primer matrimonio fue con la actriz Ninel Conde con quien tuvo una hija Sofía.

En 2001 se casó con la modelo brasileña Marcia Da Cruz, con quien también tiene una hija, Paulina.

Actualmente Ari Telch se encuentra soltero y en varias ocasiones ha mencionado que por el momento prefiere estar solo.

Ari Telch (Agencia México)

Ari Telch, hermano de Jacobo Grinberg, vive con bipolaridad

Una de las batallas que ha tenido que lidiar en su vida el actor Ari Telch ha sido con el trastorno de la bipolaridad, el cual padece.

Un trastorno mental que ocasiona cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo.

Por lo que las personas que lo padecen tienden a deprimirse, sentir tristeza o desesperanzado, asimismo puede que su estado de ánimo sea en contraparte muy eufórico.

DMente Ari Telch (Cortesía)

El trastorno bipolar es una afección de por vida, aunque se puede controlar siempre y cuando se siguiendo un tratamiento.

Pese a todo esto, el actor Ari Telch ha hablado abiertamente de su bipolaridad, incluso creó el monólogo D’Mente junto al dramaturgo Alfonso Cárcamo.

En el cual, Ari Telch habla sobre este tema la salud mental y la importancia de la misma, de una manera más personal, yendo de sus propias experiencias.