Jorge Luis Taddei Bringas fue nombrado como miembro del Consejo Consultivo de Morena rumbo a las elecciones 2027.

¿Quién es Jorge Luis Taddei Bringas?

¿Cuántos años tiene Jorge Luis Taddei Bringas?

¿Cuál es el signo zodiacal de Jorge Luis Taddei Bringas?

¿Jorge Luis Taddei Bringas tiene esposa?

¿Jorge Luis Taddei Bringas tiene hijos?

¿Qué estudió Jorge Luis Taddei Bringas?

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Luis Taddei Bringas? y más

¿Quién es Jorge Luis Taddei Bringas?

Jorge Luis Taddei Bringas es un ingeniero y político mexicano, que fue nombrado como integrante del Consejo Consultivo Nacional de Morena.

Taddei Bringas es primo de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cuántos años tiene Jorge Luis Taddei Bringas?

Si bien se conoce la fecha del cumpleaños de Jorge Luis Taddei Bringas, no es así con su año de nacimiento, por lo que desconocemos su edad exacta.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jorge Luis Taddei Bringas?

Ya que Jorge Luis Taddei Bringas cumple años el 24 de abril, el integrante del Consejo Consultivo de Morena nació bajo el signo zodiacal de Aries.

¿Jorge Luis Taddei Bringas tiene esposa?

Se desconoce si Jorge Luis Taddei Bringas tiene o no esposa.

¿Jorge Luis Taddei Bringas tiene hijos?

Jorge Luis Taddei Bringas tiene 2 hijos; se trata de Pablo Daniel Taddei Arreila, nombrado director general de Litio para México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por su parte, Ivana Celeste Taddei Arriola, quien recientemente se desempeñó como diputada por Sonora; también es host del podcast de Maria Luisa Alcalde, La Moreniza.

¿Qué estudió Jorge Luis Taddei Bringas?

Jorge Luis Taddei Bringas es doctor en Ingeniería Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California; además es ingeniero en Sistemas por la Universidad de Sonora.

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Luis Taddei Bringas? y más

Jorge Luis Taddei Bringas se desempeñó como profesor de la Universidad de Sonora, en el departamento de Ingeniería Industrial, para la asignatura de Desarrollo industrial, innovación y estrategia.

Fue docente titular para ingenierías a nivel:

licenciatura

maestría

especialidad

Asimismo, se desempeñó como delegado estatal para los programas de Bienestar para el gobierno federal en Sonora.