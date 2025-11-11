¿Quién es Armando Bartra? Miembro de Consejo Consultivo de Morena

El Consejo Consultivo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dirigido por Luisa María Alcalde, se prepara rumbo a la elección del 2027 con Armando Bartra como miembro.

Pero ¿quién es Armando Bartra? Acá te contamos lo que se sabe del miembro del Consejo Consultivo de Morena.

¿Quién es Armando Bartra, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

Armando Bartra Vergés es un filósofo, sociólogo, catedrático universitario, periodista y escritor español naturalizado mexicano, pues nació en 1941 en Barcelona, España.

¿Qué edad tiene Armando Bartra?

Armando Bartra tiene actualmente 84 años de edad.

¿Quién es la esposa de Armando Bartra, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

Armando Bartra, miembro del Consejo Consultivo de Morena mantiene su vida privada por lo que se desconoce si tiene pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Armando Bartra?

Al no tener la fecha precisa de su nacimiento, no se conoce a qué signo zodiacal pertenece Armando Bartra.

¿Cuántos hijos tiene Armando Bartra, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

No se tiene información sobre si Armando Bartra, miembro del Consejo Consultivo de Morena tiene hijos.

¿Qué estudió Armando Bartra?

Armando Bartra estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así como Armando Bartra cuenta con especialización en Sociología y Desarrollo Rural.

¿En qué ha trabajado Armando Bartra, miembro del Consejo Consultivo de Morena?

Armando Bartra tiene una amplia carrera tanto en el ámbito académico y de investigación, así como en la política, y como periodista y literario.

En la política Armando Bartra ha sido parte de:

Miembro Fundador de Morena

Consejero interno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

Coordinado proyectos para la FAO, la Cámara de Diputados y diversas secretarías de gobierno.

Asesor del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

Por otra parte, como profesor e investigador Armando Bartra ha laborado como:

Profesor e Investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco.

Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Investigador Nacional: Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México en el máximo nivel (Nivel III)

Mientras que en el ámbito periodístico y literario Armando Bartra es autor de más de 30 libros y de más de 300 artículos periodísticos.

Morena instala su Consejo Consultivo rumbo a la elección del 2027 con Armando Bartra como miembro

El partido Morena ha instalado su Consejo Consultivo rumbo a la elección del 2027 con Armando Bartra como miembro.

Donde también se presentaron 11 integrantes para el nuevo Consejo Consultivo de Morena que incluyen a:

Con estos nuevos miembros el Consejo Consultivo de Morena integrado por 76 personalidades buscarán la estratégica del partido rumbo a la elección del 2027.