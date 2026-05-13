La Fiscalía General de la República (FGR) va contra 14 presuntos integrantes más de la red de huachicol fiscal que ingresaron hidrocarburos a Tamaulipas mediante 31 buques.

Luego de que fueron rechazadas, la FGR anunció este 12 de mayo que subsanó las deficiencias técnicas por lo que las 14 órdenes de captura serán emitidas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando contra:

José Isabel Murguía Santiago ‘El Choko’, hermano ex presidente de Teuchitlán, Jalisco Osvel Tudón Rojas, intermediario Roberto Blanco Cantú, ‘El Señor de los Buques’ Eduardo de los Ángeles Rosales, empresario Ramiro Rocha Alvarado, empresario Ricardo Ayón Rodríguez, empresario Hernán Guillermo Fernández Morán, empresario Anuar González Hemadi, ex juez y empresario José Ramírez Guardado, empresario José René Tijerina Mendoza, empresario Gustavo de Jesús Guillén Chávez, empresario Héctor Manuel Portales Ávila, empresario Benito Abad Pérez Escalante, agente aduanal Nazario Rodríguez López, agente aduanal

FGR va contra El Señor de los Buques

De esta manera y de acuerdo con lo que puglica Reforma, la FGR va contra contra Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques, de quien recientemente hicieron operativos en sus propiedades en Monterrey y otro municipios.

Otro de ellos es José Isabel Murguía Santiago “el Choko”, hermano del ex alcalde de Teuchitlán, Jalisco, que a la vez tenía nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El esto son agentes aduanales, intermediarios y empresarios de las compañías encargadas de ingresar huachicol fiscal como:

Intanza

Mefra Fletes

Enerpol Transportes

Autolíneas Roca

FGR va por más detenciones de la red de los Farías Laguna

Se presume que la lista era parte de la red de huachicol fiscal de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farias Laguna, sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán.

Se tata de una lista de empresarios, agentes aduanales e intermediarios, algunos coinciden con ser abogado o haber sido juez como en el caso de Anuar González Hemadi, quien se convirtió en empresario.