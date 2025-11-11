José Alfonso Suarez del Real es uno de los 76 integrantes del Consejo Nacional de Morena.

Él permanece aunque este fin de semana se anunció una nueva integración con 11 nuevos perfiles.

El Consejo Nacional de Morena es una órgano auxiliar de la dirigencia nacional. Por ello te contamos más de este y sus integrantes como José Alfonso Suárez del Real.

¿Quién es José Alfonso Suárez del Real?

¿Cuántos años tiene José Alfonso Suárez del Real?

¿Quién es la esposa de José Alfonso Suárez del Real?

¿Qué signo zodiacal es José Alfonso Suárez del Real?

¿Cuántos hijos tiene José Alfonso Suárez del Real?

¿Qué estudió José Alfonso Suárez del Real?

¿En qué ha trabajado José Alfonso Suárez del Real?

¿Quién es José Alfonso Suárez del Real? Miembro de Consejo Consultivo de Morena (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Quién es José Alfonso Suárez del Real?

José Alfonso Suárez del Real es un político mexicano afiliado al movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y cercano a la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es José Alfonso Suárez del Real? Miembro de Consejo Consultivo de Morena (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

¿Qué edad tiene José Alfonso Suárez del Real?

José Alfonso Suárez del Real tiene 71 años de edad al haber nacido un 30 de diciembre de 1953.

¿Quién es la esposa de José Alfonso Suárez del Real?

No se conocen datos de la vida familiar de José Alfonso Suárez del Real.

¿Qué signo zodiacal es José Alfonso Suárez del Real?

José Alfonso Suárez del Real nació un 30 de diciembre por lo que su significado zodiacal es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene José Alfonso Suárez del Real?

No se conocen datos de la vida familiar de José Alfonso Suárez del Real.

¿Qué estudió José Alfonso Suárez del Real?

José Alfonso Suárez del Real es licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con un diplomado en periodismo judicial en Palma de Mallorca, España. También ha registrado estudios en historia y turismo cultural, así como idiomas.

¿En qué ha trabajado José Alfonso Suárez del Real?

José Alfonso Suárez del Real actualmente es asesor político de Comunicación Social de la Presidencia de México.

Fue secretario de Cultura de la CDMX en el gobierno de Claudia Sheinbaum y secretario de Gobierno en el último tramo de ese periodo.

José Alfonso Suárez del Real también fue diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2015 a 2018.

Diputado federal por el PRD de 2006 a 2009. Además del PRD, ha desempeñado otros cargos en la alcaldía Cuauhtémoc, Secretaría de Gobierno local, Setravi y Metro CDMX.

¿Quién es José Alfonso Suárez del Real? Miembro de Consejo Consultivo de Morena (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Presentan 11 integrantes del nuevo Consejo Consultivo de Morena

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó a 11 nuevos integrantes del Consejo Consultivo.

Morena dijo que son mujeres y hombres comprometidos no solo con la transformación sino que tienen convicción, visionan y experiencia para fortalecer el movimiento.

Los 11 nuevos perfiles vienen se movimientos sociales, sindicatos y del trabajo en derechos humanos como y se unen a los que ya están dentro del mismo como José Alfonso Suárez del Real: