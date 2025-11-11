Alberto Montoya Martín del Campo es un nuevo miembro del Consejo Consultivo de Morena, partido que dirige María Luisa Alcalde.

El pasado 7 de noviembre el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anuncio la adhesión de 11 integrantes a su Consejo Consultivo, entre ellos Alberto Montoya.

A continuación te damos todos los datos que sabemos de Alberto Montoya, miembro del Consejo Consultivo de Morena como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Alberto Montoya?

Alberto Montoya se suma al Consejo Consultivo de Morena desde el pasado 7 de noviembre, al ser considerado como una de las personas comprometidas no sólo con la Transformación, sino también por tener convicción, visión y experiencia para fortalecer al movimiento.

También Alberto Montoya es conocido al ser un ex funcionario, académico y asesor.

Con una trayectoria marcada en la administración pública federal, principalmente en áreas de planeación, regulación y energía.

Alberto Montoya Martín del Campo es miembro del Consejo Consultivo de Morena (Morena en redes sociales)

¿Qué edad tiene Alberto Montoya?

Datos como la edad de Alberto Montoya se mantienen privados, debido a que no son de carácter público.

¿Quién es su esposa de Alberto Montoya?

Tampoco se conoce quién es la esposa de Alberto Montoya, ya que información de su vida personal no es pública.

¿Qué signo zodiacal es Alberto Montoya?

Se desconoce cuál es el signo zodiacal de Alberto Montoya, miembro del Consejo Consultivo de Morena debido a que no se sabe cuál es su fecha de nacimiento.

Por lo que no se puede determinar cuál sería su signo zodical.

¿Cuántos hijos tiene Alberto Montoya?

No hay información pública disponible que indique quienes los hijos de Alberto Montoya.

¿Qué estudió Alberto Montoya?

Por otra parte sí se sabe cuál es el máximo grado de estudios de Alberto Montoya, quién cuenta con un doctorado en Políticas de Estado sobre la Revolución Tecnológica.

Además de estudios de Maestría en Economía y Maestría en Comunicación y Desarrollo por la Universidad de Stanford.

¿En qué ha trabajado Alberto Montoya?

En su larga trayectoria profesional Alberto Montoya ha sido ex funcionario, académico y asesor.

Cargos que ha desempeñado como:

Subdirector de Programas Sociales de Conasupo

Director General del Instituto Nacional de Desarrollo Social Coordinador Nacional del Programa de Empleo Temporal de la Sedesol

Director de Políticas y Normas en Informática del Gobierno Federal en el INEGI

Académico del Colegio de Post Graduados de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y Universidad Iberoamericana

Especialista en Planeación Estratégica Nacional con Publicaciones sobre Prospectiva Nacional, Política Industrial, Energía, Seguridad Nacional, Soberanía Alimentaria, Medios de Comunicación y Democracia y Evaluación del Impacto del TLCAN

Asesor de la Comisión de Economía y Fomento Industrial, Especial para el Campo y Energía, de las Cámaras de Diputados y Senadores

Asesor de organismos industriales, sindicales, campesinos y magisteriales

Asesor de Energía en el Senado de la República

Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno de México

Ex comisionado Nacional de Mejora Regulatoria del Gobierno de México

Colaborador en diversos foros legislativos y académicos

Autor de “Principio soberanía. Fundamentos del proyecto histórico de México en el siglo XXI”