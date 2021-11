¿Quién es Patricia Armendáriz, empresaria y diputada que pide el Nobel de la Paz para AMLO?

Patricia Armendáriz propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al premio Nobel de la Paz, luego de su discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero ¿quién es Patricia Armendáriz?

Originaria de Chiapas, Patricia Armendáriz es una conocida empresaria y actual diputada federal por Morena.

Patricia Armendáriz comenzó a ganar fama al participar en el programa Shark Tank México, donde un grupo de empresarios -entre ellos ella- financian proyectos de emprendedores.

Es directora de la empresa Financiera Sustentable, la cual se dedica al financiamiento de proyectos para microempresarios.

También es fundadora de Valores Financieros, una empresa que asesora sistemas bancarios.

Fue parte del Consejo de Administración de Banorte y directora asociada del Bank for International Settlements.

Patricia Armendáriz y su paso por la política

La política no es algo nuevo para Patricia Armendáriz, incluso colaboró con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, calificado por AMLO como el padre de la desigualdad moderna.

Patricia Armendáriz fue asesora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el sexenio de Salinas de Gortari, durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Patricia Armendáriz (Twitter de Patricia Armendáriz)

En esa ocasión coordinó los trabajos de negociación del TLCAN en cuanto a servicios financieros.

Luego de su asesoramiento en el TLCAN para Salinas de Gortari, Patricia Armendáriz fue nombrada vicepresidenta de Supervisión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los estudios de Patricia Armendáriz

Patricia Armendáriz estudió actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También cuenta con una maestría en Economía por la UNAM y un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia en Nueva York.

Patricia Armendáriz (Tomada de video)

Patricia Armendáriz también ha fungido como docente, particularmente como profesora de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Patricia Armendáriz: Escándalos en la Cámara de Diputados

El pasado 15 de octubre, en plena sesión de la Cámara de Diputados, Patricia Armendáriz fue captada con los ojos cerrados.

La fotografía presumía que la empresaria estaba dormida en San Lázaro.

Al respecto, Patricia Armendáriz aseguró que ella ve así porque tiene un problema en la vista.

Patricia Armendáriz (Twitter @hanabatah)

Cinco días después, protagonizó de nuevo un escándalo cuando rechazó la existencia de un desabasto de medicina, uno de los principales flancos débiles del gobierno de la 4T.

“Pues pedí a papás, enfermeras que me dieran evidencia de desbasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola”, publicó en Twitter.

Duramente criticada por el tuit, salieron a relucir varios casos de desabasto de medicina, mismo que la empresaria comenzó a compartir.

A ella le compete el tema del desabasto de medicinas porque es parte de la comisión de Seguridad Social, así como de Hacienda y Crédito Público.

Ahora, en una nueva polémica pide que AMLO sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz.