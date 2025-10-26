La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde aseguró que su partido triunfará en 15 de 17 estados rumbo a las elecciones 2027, a todavía dos años de distancia.

A través de sus redes sociales, Luisa Alcalde compartió la encuesta realizada por Demoscopia Digital en los 17 estados, con datos de octubre de 2025.

Actualmente, de los 17 estados que estarán en disputa en las elecciones 2027, 13 son gobernados por Morena, más uno de su aliado, Partido Verde Ecologista de México.

Luisa Alcalde estima que Morena triunfará en 15 de 17 estados en las elecciones 2027

Tal como compartió y según la encuesta, Morena arrasaría en 17 estados, mientras que en los dos restantes triunfaría el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual fue celebrado por Luisa Alcalde.

Como explicó Luisa Alcalde, si hoy fueran las elecciones, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) triunfaría en 15 de los 17 estados en disputa:

Según Demoscopia Digital, los estados que Morena ganaría en las elecciones 2027, son:

Baja California Sonora Chihuahua Zacatecas Nuevo León San Luis Potosí Quintana Roo Baja California Sur Sinaloa Nayarit Colima Michoacán Guerrero Tlaxcala Campeche

“Todo nuestro agradecimiento al pueblo de México por su confianza. No la vamos a traicionar” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

En contraste, el PAN ganaría sólo dos estados de los 17:

Aguascalientes Querétaro

Es de recordar que 2024 se convirtió en el año en que Morena, con el apoyo del PT y PVEM, obtuvo la mayoría calificada en el Congreso y las elecciones terminaron con la gubernatura de 24 estados.