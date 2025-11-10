Morena presentó 11 nuevos perfiles para su Consejo Consultivo, entre ellos el de Rosalba Calva Flores.

Al nuevo Consejo Consultivo de Morena se integran perfiles del sindicalismo trabajo en derechos humanos, no obstante, también tiene a una serie de personajes de la cultura, la ciencia y artistas.

Son alrededor de 76 los integrantes del Consejo Consultivo de Morena que tienen por tarea auxiliar a la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde.

En este contexto, te contamos ¿quién es Rosalva Calva Flores?

¿Quién es Rosalba Calva Flores?

¿Qué edad tiene Rosalba Calva Flores?

¿Quién es el esposo de Rosalba Calva Flores?

¿Qué signo zodiacal es Rosalba Calva Flores?

¿Cuántos hijos tiene Rosalba Calva Flores?

¿Qué estudió Rosalba Calva Flores?

¿En qué ha trabajado Rosalba Calva Flores?

¿Quién es Rosalba Calva Flores? Integrante del Consejo Consultivo de Morena (@ueunion )

¿Quién es Rosalba Calva Flores?

Rosalva Calva Flores viene del sindicalismo y se le considera por parte de Morena como defensora de los derechos laborales.

¿Quién es Rosalba Calva Flores? Integrante del Consejo Consultivo de Morena (Morena )

¿Qué edad tiene Rosalba Calva Flores?

Se desconoce ese dato de Rosalba Calva Flores.

¿Quién es el esposo de Rosalba Calva Flores?

Se desconoce si Rosalba Calva Flores tiene esposo, no obstante, ella ha señalado que es importante no reproducir patrones o discurso machistas que desvalorizan alas mujeres.

¿Qué signo zodiacal es Rosalba Calva Flores?

No se conoce ese dato personal de Rosalva Calva Flores.

¿Cuántos hijos tiene Rosalba Calva Flores?

En algún momento la propia Rosalba Clava Flores ha señalado que no es madre, pero ha invitado a otras mujeres, con hijos o sin hijos a que se preparan y se sumen a la vida sindical.

¿Qué estudió Rosalba Calva Flores?

Rosalba Calva Flores es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

¿En qué ha trabajado Rosalba Calva Flores?

Desde muy joven, Rosalba Clava Flores inició su carrera sindical en el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), donde coordinó los temas de género.

En 1995 inició en el STINCA como secretaria de Trabajo, Prensa y Propaganda y pasó por varios cargos hasta que en 2019 pasó a ser secretaria general, organización, formación sindical y exterior.

Presentan 11 integrantes del nuevo Consejo Consultivo de Morena

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó a 11 nuevos integrantes del Consejo Consultivo, entre ellos, la sindicalista Rosalba Calva Flores.

Morena dijo que son mujeres y hombres comprometidos no solo con la transformación sino que tienen convicción, visión y experiencia para fortalecer el movimiento.

Los 11 nuevos perfiles vienen se movimientos sociales, sindicatos y del trabajo en derechos humanos como: