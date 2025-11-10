El nombre de Arturo Martínez Nateras se viralizó en las redes sociales luego de que Luisa María Alcalde lo confirmó como miembro del Consejo Consultivo Nacional de Morena.

El Consejo Consultivo Nacional de Morena se encuentra integrado por 76 personalidades de distintos ámbitos, que tendrá como función guiar el quehacer del Partido-Movimiento para mantener los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

¿Quién es Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Arturo Martínez Nateras nació el 5 de mayo de 1940 en Tuxpan, Michoacán.

Arturo Martínez Nateras (Tomada de video)

Cuenta con una amplia experiencia como autor, investigados y profesor.

Fue activista estudiantil y militante en las Juventudes Comunistas de México en los sesentas, vivió las manifestaciones del Movimiento Estudiantil del 68 y sobrevivió a la masacre del 2 de octubre.

Fue preso político y desde entonces, ha sido pieza clave para el movimiento de Izquierda en México.

Como ensayista y novelista, Arturo Martínez Nateras analiza las condiciones de los partidos de izquierda, los avances de la democracia en México y la participación de los diversos grupos sociales

¿Cuántos años tiene Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Arturo Martínez Nateras tiene 85 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Arturo Martínez Nateras se encuentra casado con María de la Luz Núñez Ramos, fue candidata a gobernadora de Michoacán por Morena en las elecciones de 2015.

Originaria de Guerrero, ha sido alcaldesa de Atoyac, diputada federal por la Costa Grande y secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Arturo Martínez Nateras es del signo zodiacal Tauro.

Arturo Martínez Nateras (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tiene Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos y Arturo Martínez Nateras son padres del Arturo Martínez Núñez, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Guerrero.

¿Qué estudió Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Arturo Martínez Nateras estudió Ingeniería Mecánica-Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Llevó cursos de especialización en Italia, España y Rusia.

Egresado de la Escuela Superior de Cuadros del Komsomol soviético (1964-65).

¿En qué ha trabajado Arturo Martínez Nateras, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Fue profesor de Ingeniería Mecánica-Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Además de que también se desarrolló como maestro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Arturo Martínez Nateras fue investigador en el Centro de Estudios sobre la Universidad, de 1979 a 1986.

Fue activista estudiantil desde 1961 y militó en las Juventudes Comunistas de México, organización que dirigió de 1965 a 1973.

Arturo Martínez Nateras fundó la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de la que fue secretario de 1966 a 1969.

Arturo Martínez Nateras fue preso político en la Cárcel de Lecumberri de 1968 a 1971.

Es uno de los 10 dirigentes estudiantiles del 68 que denunciaron los crímenes cometidos por el gobierno, especialmente por el expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Figura en el memorial del 68 de la UNAM en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el suyo es uno de los 57 testimonios que lo integran.

En 1972 ingresó al Partido Comunista Mexicano y coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa; tuvo estrechos contactos con Lucio Cabañas, dirigente de la guerrilla del Estado de Guerrero en la década de los setenta.

Arturo Martínez Nateras (Tomada de video)

Para 1978 Arturo Martínez Nateras abandonó el partido para fundar la Unidad Democrática en 1981, de la que fue secretario general en 1984 y corresponsable junto con el líder universitario Evaristo Pérez Arreola.

Esta organización tuvo una importante participación política en 1988, como integrante del Frente Democrático Nacional que dio la pauta para la fundación de nuevos partidos políticos en México en ese mismo año.

Arturo Martínez Nateras fue parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; fue alcalde por su estado natal, cuando fundó, en 1991, la Unidad Democrática de Michoacán.

Miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue coordinador regional del Programa Nacional de Solidaridad en 1991 y asesor de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de la Sierra de Guerrero.

Arturo Martínez Nateras ha sido presidente del Centro de Ecología, Democracia y Sociedad, A.C.

Además Arturo Martínez Nateras ha destacado al publicar ensayos políticos en:

Excélsior (1976-1982)

El Universal

Unomásuno

Novedades de Acapulco

La Voz de Michoacán

El Porvenir de Monterrey

Y los medios españoles El País, Diario 16 y ABC.

Fue conductor de los programas de televisión “Política” (1981-1982) y “Nuestra Banca” (1982) del Canal 11.

Arturo Martínez Nateras también se desarrolló como director editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador y director de su revista Buelna (1979-1981).

Director General de la editorial Fábrica de Letras (1999- 2005) y de la Cooperativa de comunicación social Debate Ideológico.

Fue también director fundador de la revista política DI (1980-1983).

Arturo Martínez Nateras es autor de:

Ser y función social del estudiante (1970)

No queremos apertura, queremos revolución (1973)

La juventud mexicana al socialismo (1973)

La campaña electoral del PCM en 1976

El tema de amnistía y El registro del PCM (1978)

El sistema electoral mexicano (1979)

Punto y seguido. Crisis en el PCM (1979)

El secuestro de Lucio Cabañas (1986)

La flor del tiempo. A 20 años del 68 (1988)

El Partido de la Revolución Democrática. ¿Anunciación o retorno? (1988)

El sabor y el color español de la democracia (1989)

Solidaridad con el sol en la cara (1990)

El 68 Brillo de memoria y conspiración comunista

Arturo Martínez Nateras fue confirmado como miembro de Consejo Consultivo de Morena

A través de un comunicado el Comité Ejecutivo Nacional de Morena explicó que el Consejo Consultivo de Morena es un órgano colegiado de reflexión y orientación estratégica.

El cual promoverá la deliberación colectiva y el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 del Partido.

Con el Consejo Consultivo de Morena se busca recoger y expresar la pluralidad de ideas que permitan orientar el quehacer cotidiano de Morena.

Por ello sesionarán tres veces al año: marzo, julio y noviembre.

Estará conformado por al menos seis grupos de trabajo temáticos, con el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias del partido en su área y presentarlas al pleno para su discusión y aprobación colectiva.

El Consejo Consultivo de Morena se encuentra compuesto por personajes destacados del mundo intelectual, artístico y cultural, entre los que se encuentra Arturo Martínez Nateras.