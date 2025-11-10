En noviembre de 2025 Elena Poniatowska se unió al nuevo Consejo Consultivo de Morena.

La escritora y periodista es ampliamente conocida en el mundo de las letras en México gracias a su larga trayectoria en estos dos ámbitos.

¿Quién es Elena Poniatowska?

Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor es originaria de París, Francia.

La escritora es hija del noble francés Jean Joseph Évremond Sperry Poniatowski y María de los Dolores Amor de Yturbe, una mujer francesa de ascendencia mexicana.

Elena Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez (Graciela López Herrera)

¿Cuántos años tiene Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932; actualmente tiene 93 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska estuvo casada con el académico mexicano Guillermo Haro Barraza, quien murió en abril de 1988.

¿Quiénes son los hijos de Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska es madre de tres hijos, todos fruto de su matrimonio con Guillermo Haro Barraza:

Paula Haro Poniatowska

Emmanuel Haro Poniatowska

Felipe Haro Poniatowska

¿Qué estudió Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska cuenta con estudios en Francia y Estados Unidos, estos en lengua inglesa y castellana.

En cuanto a su formación como periodista, Elena Poniatowska comenzó este camino cuando en 1953 entró a trabajar al periódico Excélsior.

¿En qué ha trabajado Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska ha sido profesora de literatura y periodismo, así como cronista y ensayista.

Entre algunos de los títulos destacados de su obra se encuentran:

Lilus Kikus

Hasta no verte, Jesús mío

La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral

Querido Diego, te abraza Quiela

La flor de Lis

La piel del cielo

El tren pasa primero

Amanecer en el Zócalo. Los 50 días que confrontaron a México

Leonora

Leonora de Elena Poniatowska (Seix Barral / Editorial)

Elena Poniatowska forma parte del Consejo Consultivo de Morena

El viernes 7 de noviembre de 2025 quedó instalado el nuevo Consejo Consultivo de Morena con un total de 76 integrantes.

Esta lista está conformada por algunas personalidades del medio artístico, cultural e intelectual de México, entre quienes destacó la presencia de Elena Poniatowska.

El Consejo Consultivo fungirá como órgano externo auxiliar de la dirigencia nacional, siendo que tres veces al año (en marzo, julio y noviembre) se sesionarán acuerdos y coordinarán grupos de trabajo.