El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe a la banda de indie pop escocesa Belle and Sebastian este 12 y 13 de mayo en concierto.

Conciertos de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan de los cuales te traemos horario y hora en la que terminan para que armes tu itinerario y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Laura Itandehui

Setlist de canciones: Aproximadamente de 20 canciones en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Belle and Sebastian en Teatro Metropólitan (OCESA)

Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan este 12 y 13 de mayo

El regreso de Belle and Sebastian a México es más que especial con conciertos este 12 y 13 de mayo para celebrar 30 años de carrera musical.

Con conciertos de Belle and Sebastian únicos, ya que la banda escocesa interpretará completamente sus discos, Tigermilk el 12 de mayo y If You’re Feeling Sinister el 13 de mayo.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todo para disfrutar como se debe de los conciertos de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan.