El nombre de Alejandro Villamar resalta entre los 76 integrantes del nuevo Consejo Consultivo de Morena, cuya reactivación se aprobó el pasado 20 de julio.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Alejandro Villamar, quien aportara su experiencia y conocimientos en el Consejo Consultivo de Morena encabezado por Luisa María Alcalde.

¿Quién es Alejandro Villamar ?

Alejandro Villamar Calderón se define como un economista y analista político, crítico del modelo neoliberal, cuya misión es defender la soberanía nacional.

Hoy es uno de los 76 integrantes del nuevo Consejo Consultivo de Morena.

Alejandro Villamar Calderón (Facebook)

¿Cuántos años tiene Alejandro Villamar?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandro Villamar Calderón.

¿Quiénes son los hijos Alejandro Villamar?

Alejandro Villamar mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce si tiene descendencia.

¿Quién es la esposa de Alejandro Villamar?

No hay información personal de Alejandro Villamar en Internet, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Villamar?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandro Villamar y, por ende, su signo zodiacal.

¿Qué estudió Alejandro Villamar?

Alejandro Villamar es egresado del Instituto Politécnico Nacional donde se licenció en biología en 1968.

Alejandro Villamar Calderón (Cutivalú / YouTube)

¿En qué ha trabajado Alejandro Villamar?

Alejandro Villamar ha contribuido con estudios sobre:

La ley de pesca

La ley forestal

La Ley de Aguas Nacionales, abordando sus implicaciones económicas, jurídicas y sociales.

Es integrante de la Red Mexicana de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio.

Apoyó la campaña electoral rumbo a la presidencia de Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.

Alejandro Villamar Calderón (Raúl Hernández / YouTube)

Alejandro Villamar es miembro del Consejo Consultivo de Morena

El pasado 7 de noviembre, desde el Polyforum Cultural Siqueiros, se aprobó por unanimidad el nuevo Consejo Consultivo de Morena, al cual hoy pertenece Alejandro Villamar.

Se trata de un órgano externo auxiliar de la dirigencia nacional (Morena), el cual está conformado por 76 personalidades, entre ellas, intelectuales, activistas, economistas como Alejandro Villamar, escritores y actores.

Todos ellos se dividirán en seis grupos de trabajo temáticos, que bajo los principios de la cuarta transformación, definirán acciones y estrategias del partido, así como emitirán recomendaciones, que se discutirán para una aprobación colectiva.

El Consejo Consultivo de Morena sesionará tres veces por año, en marzo, julio y noviembre.